Dia dos Pais: Suzano Shopping vai sortear dois vales-viagem

Kit de cerveja também serão presentes na troca de notas fiscais

O Suzano Shopping realiza de 1 a 18 de agosto a campanha especial “Meu herói me faz voar”, em celebração do Dia dos Pais, com o sorteio de dois vales-viagem no valor de R$ 10.000, cada. E tem mais: clientes que participarem da promoção também levam, de presente, um kit de cerveja.

A cada R$ 400 em compras nas lojas e quiosques do Suzano Shopping, que participam da promoção, os clientes podem trocar as notas fiscais por um número da sorte para concorrer aos vales.

Compras e trocas realizadas de segunda a quarta-feira dão direito a números da sorte em dobro. Quanto mais números, maior é a chance de ganhar. Serão realizados dois sorteios, pela loteria federal, com extração no dia 22 de agosto.

O cadastro das notas pode ser realizado de duas formas: no site do empreendimento (www.suzanoshopping.com.br) ou no balcão de trocas, presencialmente. O balcão fica ao lado do restaurante Tasty Grill e funciona todos os dias, das 14h às 20h. O regulamento completo está disponível para consulta no site e no balcão.

Além de concorrer aos vales para levar o paizão em uma viagem inesquecível, ao juntar R$ 400 em notas fiscais e doar, opcionalmente, um quilo de alimento não perecível (exceto sal), clientes ganham um kit de cerveja com copo, da marca Zev (brinde limitado a 1 por CPF e até o término do estoque). O kit deve ser retirado no balcão da campanha.

O Suzano Shopping tem ainda muito mais motivos para ser o destino de compras de presentes. O portfólio de lojas traz opções para todos os estilos de pais e bolsos dos filhos, nos segmentos de roupas, calçados, perfumaria, acessórios, eletroeletrônicos, entre outros.

O centro de compras contempla ainda área de alimentação com o que há de melhor para receber as famílias, com música ao vivo no fim das tardes de domingo, e opções de diversão, como cinema, boliche, entre outras atrações para públicos de todas as idades.

O Suzano Shopping fica na Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações pelo site (www.suzanoshopping.com.br), redes sociais (@suzanoshopping) ou telefone (11) 2500-7940.

