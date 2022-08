Dia dos Pais: lojistas de shoppings esperam aumento de 15% em vendas 

Tudo indica que a maioria dos presentes de Dia dos Pais deste ano serão comprados em shoppings. Depois da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) revelar que as lojas de shoppings estão na preferência dos consumidores, a Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings) divulgou expectativa de aumento de vendas de 15% em relação à data do ano passado. Além disso, as áreas de serviço devem ter maior movimentação nas praças de alimentação e de lazer.

Para Maurício Taufik, superintendente do Mogi Shopping, a combinação de diversos fatores faz com que o shopping seja o destino preferido de muitos consumidores. “Além do horário de funcionamento diferenciado, temos outras comodidades, como estacionamento, agências bancárias, praça de alimentação, opções de entretenimento, lazer e serviços para toda a família. São diversas facilidades em um único lugar, o que estimula a compra de presentes”.

Ainda de acordo com o superintendente, a preferência dos consumidores também incentiva o centro de compras a desenvolver campanhas promocionais. “É o caso da nossa campanha de Dia dos Pais que vai sortear uma viagem para assistir a jogos da Copa do Mundo, no Catar. Por meio das campanhas podemos retribuir o prestígio e presentear nossos clientes”, diz Taufik.

Presente em dose dupla

No Mogi Shopping, os clientes que fizerem compras até 28 de agosto podem concorrer a um pacote de viagem para assistir a dois jogos da Copa do Mundo, no Catar. O prêmio inclui passagem aérea, hospedagem em hotel cinco estrelas, guia brasileiro, traslado, ingressos para os jogos e muito mais, além do direito a um acompanhante para aproveitar o prêmio. As regras de participação estão no site mogishopping.com.br.