Dia dos Pais do Clube de Campo de Mogi terá gincana com famílias 

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) preparou uma grande gincana para as famílias em alusão ao Dia dos Pais. No dia 7 de agosto, o Campo Society “Maurício Machado de Mello” vai receber os associados com inúmeras atividades recreativas, das 10 às 13 horas.

A gincana contará com uma mistura de brincadeiras antigas e atuais, além de ser adequada para crianças entre 4 e 14 anos. As brincadeiras serão entre pais e filhos ou por quem exerce o papel de paternidade na família. Para participar, é aconselhável efetuar uma inscrição na secretaria do Clube de Campo até 3 de agosto ou preencher o formulário, que está disponível online ( https://forms.gle/zStXZHmYcR5uyy759 ).

A incentivadora das ações beneficentes do Clube de Campo, Karin Camargo, lembra que a atividade do Dia dos Pais é mais um evento em que o complexo esportivo e de lazer mobiliza seus associados para arrecadar itens para a campanha do agasalho “Inverno solidário”, que se encerra dia 31 de agosto.

“O papel social do Clube de Campo é fundamental para o município. No Dia dos Pais, contamos com o engajamento das famílias que vão se divertir muito com a gincana entre pais e filhos. Tudo isso, contribuindo com a doação de agasalhos para o Fundo Social da Prefeitura de Mogi das Cruzes”, afirmou Karin.