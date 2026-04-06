“Dia do Circo no Parque” reúne cerca de 2,5 mil pessoas no Parque Max Feffer

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizou no domingo (29), o evento “Dia do Circo no Parque”, no Parque Municipal Max Feffer, reunindo aproximadamente 2,5 mil pessoas ao longo da tarde. Com atividades distribuídas pelo espaço, a programação gratuita contou com apresentações circenses, oficinas abertas e um cortejo artístico itinerante, promovendo interação com o público em diferentes pontos do parque.

A iniciativa integrou as comemorações do “Dia do Circo”, celebrado na sexta-feira (27), e teve como proposta aproximar a população da linguagem circense por meio de ações acessíveis e participativas. Diferentemente de um formato concentrado, as atividades foram realizadas de forma itinerante, permitindo que visitantes que circulavam pelo parque ao longo do dia também acompanhassem as atrações.

A programação teve início às 11h30, com intervenções artísticas em uma tenda montada em frente ao Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares. Na sequência, oficinas e vivências formativas apresentaram ao público técnicas introdutórias, como malabarismo, jogos de palhaço, acrobacias de solo e atividades de equilíbrio, envolvendo crianças, jovens e adultos.

Um dos destaques do evento foi o cortejo circense, realizado no período da tarde, que percorreu diferentes áreas do parque com artistas caracterizados, performances e intervenções musicais, convidando o público a acompanhar o trajeto de forma espontânea. A ação ampliou o alcance da programação e reforçou o caráter dinâmico da proposta.

As apresentações no Palco Zumbi encerraram a programação, reunindo números de palhaçaria, equilibrismo e acrobacia, com interação direta com o público e valorização de diferentes técnicas do circo.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou a adesão do público e o impacto positivo da programação ao longo do dia. “Ficamos muito felizes com o resultado. Foi um evento que realmente movimentou o parque, com uma participação expressiva das famílias. As crianças se divertiram, interagiram com os artistas e aproveitaram cada atividade. Ver esse envolvimento mostra que a proposta deu certo e que conseguimos proporcionar um domingo diferente, com cultura acessível e de qualidade para a população”, afirmou.

Crédito das fotos: Gabriel Lima/Secop Suzano

Programação gratuita levou apresentações, oficinas e cortejo artístico