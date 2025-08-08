Dia do Advogado: compromisso com a justiça em meio a transformações







Em um cenário de constantes mudanças sociais e econômicas, a advocacia se reinventa, sem perder sua essência: a defesa dos direitos e o compromisso com uma sociedade mais justa. Para o Dia do Advogado (11), o especialista jurídico Edward Mancio, que atua na área trabalhista empresarial desde 2013, diz que a advocacia continua sendo essencial, especialmente quando exerce seu papel de forma consultiva e preventiva.

“A atuação preventiva é o caminho mais eficaz para minimizar riscos trabalhistas. Infelizmente, muitas empresas só procuram orientação jurídica quando os problemas já estão instaurados”, explica o jurista, que observa no dia a dia o impacto direto das crises econômicas sobre os negócios. A instabilidade financeira do país, intensificada após a pandemia, é um dos grandes desafios enfrentados por quem atua no setor. “A liquidez das empresas é um problema real, e isso tem aumentado significativamente o passivo processual.”

Apesar das dificuldades, Edward não acredita em um fim da profissão diante do avanço da tecnologia e da inteligência artificial. Para ele, a advocacia é uma atividade humana por natureza. “A atuação jurídica vai muito além de redigir petições. Exige sensibilidade, escuta e leitura interpessoal, aspectos que não se substituem com algoritmos.”

Na prática, no entanto, a tecnologia tem desempenhado um papel importante. Processos digitais, sistemas de acompanhamento automático e ferramentas de gestão facilitaram a rotina jurídica, trazendo mais agilidade e organização. O relacionamento com os clientes também evoluiu. Hoje, é possível realizar atendimentos, trocas de documentos e até o acompanhamento processual de forma totalmente online.

O especialista jurídico reconhece que, ao mesmo tempo em que a internet aproximou advogados e clientes, ela também trouxe desafios. “É comum que as pessoas cheguem com diagnósticos prontos, baseados em vídeos ou postagens de redes sociais. Cabe ao profissional conduzir com paciência e clareza.”

Apesar dos avanços, Edward ainda identifica entraves importantes no exercício da advocacia. Burocracia, morosidade do Judiciário e pressão por resultados são obstáculos diários, mas nada o preocupa mais do que o descrédito que atinge o sistema de justiça como um todo. “A imagem do judiciário tem sido abalada por escândalos, e isso impacta toda a classe. Ainda assim, acredito na importância do nosso papel.”

Para quem deseja trilhar esse caminho, ele afirma que algumas qualidades são indispensáveis: determinação, foco, capacidade de adaptação e, acima de tudo, amor pelo que faz. “A advocacia exige estudo constante. A legislação muda o tempo todo. Mas, acima da técnica, é o desejo de transformar realidades que mantém essa profissão viva.”

