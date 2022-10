Dia das Crianças terá ‘Especial Circense’ no ComVem Patteo Mogilar

O ComVem Patteo Mogilar terá uma atividade especial para o Dia das Crianças: apresentação do mundo do circo para os pequenos. Com a presença de palhaço, malabarista, artista motociclista e recreadores, a criançada trabalhará equilíbrio, força, agilidade e coordenação em um cenário todo caracterizado para o dia. O evento é gratuito e será realizado das 13 às 17 horas.

Ainda em comemoração ao mês das crianças, os próximos sábados também terão programação infantil (veja a agenda abaixo), com destaque para o Halloween no dia 29 de outubro. Neste dia, as crianças poderão ir vestidas a caráter para participar de um desfile de fantasias e de muitas outras brincadeiras, como caça-fantasma e caça aos doces, baile, jogos, gincanas, personagens e muito mais. Tudo isso com um cenário horripilante.

O ComVem Patteo Mogilar fica na rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes.

Programação gratuita • das 13h às 17h

Quarta (12/10) – Especial Circense

Sábado (15/10) – Gincanas esportivas e jogos de tabuleiros

Sábado (22/10) – Pintura facial, brincadeiras com cordas e recreativas

Sábado (29/10) – Especial Halloween