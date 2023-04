“Dia da Criatividade” começa nesta quinta em Mogi

Como parte das atividades de 2023, a Associação dos Profissionais de Propaganda – regional APP Alto Tietê é uma das apoiadoras do maior festival colaborativo de Criatividade e Inovação do mundo – World Creativity Day que acontece também em Mogi das Cruzes, dias 20, 21 e 22 de abril, com participação em atividades online e presenciais.

Inspirado pelo dia Mundial da Criatividade e Inovação – 21 de abril, integrante do calendário da ONU – Organização das Nações Unidas, o evento conta com voluntários, anfitriões, parceiros, inspiradores e participantes do Brasil e do mundo que querem fazer parte do ecossistema de criatividade e inovação em suas cidades. Em Mogi, a curadoria é do Instituto Léa Campos.

Nesta edição, o tema “A Era dos Criadores de Impacto” norteará a programação prevista para acontecer presencialmente em vários espaços no Centro Universitário Braz Cubas, assim como nos videocasts gravados nos estúdios Artes Filmes.

Painel

“Estamos lisonjeados com o convite que recebemos do Instituto Léa Campos. A criatividade está no DNA da indústria da Comunicação e participar como apoiadores deste Festival que integra diversos públicos em um movimento colaborativo, sinaliza que estamos em harmonia com os novos tempos na busca de um desenvolvimento social e sustentável.”, comenta Maria Teresa Arbulu, diretora APP Brasil e liderança na regional Alto Tietê, uma das Inspiradoras para o Dia Mundial da Criatividade – WCD2023.

No painel “Influenciar gerando conteúdo inovador”, a APP Alto Tietê participa com os diretores e especialistas em Comunicação – Felipe Palmeira, Rafael Cebola e Alessa Previdelli, juntamente com Rodrigo Garzi, especialista em hub de inovação. A gravação das atividades online do WCD2023 aconteceu nos estúdios Artes Filmes e estarão disponíveis a todos os inscritos no Festival.

Sobre o Instituto Léa Campos

O Instituto Léa Campos é uma organização sem fins lucrativos que nasceu em 2018 tendo como foco o desenvolvimento social através da educação, da cultura, da criatividade e da inovação. O ILC que já impactou mais de 2000 crianças e adolescentes por meio de seus projetos e suas atividades na região do Alto Tietê.

O Instituto trabalha com educação social para diminuir a vulnerabilidade desses jovens e luta para transformar conhecimento em oportunidades. Nossa missão é gerar transformação de impacto na vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida e promover cidadania entre os jovens e suas comunidades, despertando novas perspectivas.