Dia D da Campanha de Vacinação contra Paralisia Infantil acontece em Mogi

Município também realiza uma força-tarefa para a atualização das cadernetas de vacinação das crianças

Todas as unidades de saúde de Mogi das Cruzes seguem aplicando o imunizante contra a poliomielite em crianças de 1 ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Para reforçar a importância da Campanha, que oficialmente acontece até o dia 14, o município fará o “Dia D” de Vacinação conta a Pólio neste sábado (08), das 8h às 17h.

O “Dia D” será realizado em sete unidades localizadas em pontos estratégicos da cidade: Jundiapeba, Brás Cubas, Alto Ipiranga, Jardim Camila, Vila Natal, Ponte Grande e Vila Suíssa, das 8 às 17 horas. Para receber a dose, a criança deve comparecer ao Posto de Saúde portando documento de identidade da criança e a caderneta de vacinação.

Atualização da caderneta de vacina

Mogi das Cruzes também realiza um trabalho árduo para a atualização das cadernetas de vacinação. Por este motivo, as equipes das unidades de saúde estão verificando se as demais vacinas do calendário vacinal estão em dia.

Por tanto, outras vacinas também serão ofertadas neste sábado, como HPV (até 19 anos), gripe (todos os públicos, a partir de 6 meses), Dengue (de 10 a 14 anos) e Covid-19 (crianças de até 5 anos e grupos contemplados com 5 anos e mais).

A atualização das cadernetas também acontecerá neste sábado