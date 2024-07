Dia Cultural em Mogi das Cruzes: artesanato, rock e celebração

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, neste sábado (20), conta com a agenda cultural de Mogi das Cruzes com diversas ações a partir das 9 horas. Atrações como o Mercadinho Mogiano, comemorando o Dia dos Avós com a Feira de Artesanato Mogi Feita à Mão, e também a comemoração do Dia Mundial do Rock são pontos atraentes para a população. As atividades gratuitas serão realizadas no Largo do Rosário.

Em um ambiente vibrante e acolhedor no coração de Mogi das Cruzes, o Mercadinho Mogiano, com a Feira de Artesanato, ficará aberto ao público, com início às 9h e término às 18h. O evento proporcionará aos visitantes a oportunidade de conhecer e adquirir trabalhos feitos à mão por artesãos da região.

Como homenagem ao Dia Mundial do Rock, a tarde garante ser de muita alegria também no Largo do Rosário. Das 13h às 14h, a Banda Big Choice se apresentará; das 16h às 17h, será a vez da Big Charles Band Rock; e, das 18h às 19h, o público poderá conferir o cover de Raul Seixas, em que ocorrerá um tributo emocionante, relembrando grandes sucessos do ícone do rock brasileiro. Para fechar com chave de ouro, das 20h às 21h, a Banda Core encerrará o dia com um show eletrizante que promete animar todas as gerações de fãs do estilo musical.

A Prefeitura sempre se empenha em garantir lazer, cultura e entretenimento à população. Este planejamento adotado melhora a comunidade de Mogi, como também atrai visitantes. Mostrando as raízes do povo mogiano, esta ação celebra a música e a arte local em um dos locais mais populares de Mogi das Cruzes.

Prefeitura de Mogi das Cruzes está promovendo uma agenda cultural diversificada neste sábado (20)