Desfile de misses e Taiko acontecem no Suzano Shopping nesta quarta (3)

Os tambores vão soar alto no Suzano Shopping, nesta quarta-feira (3). O centro de compras e lazer receberá apresentação de Taiko, tradição milenar da cultura japonesa. O show faz parte da divulgação da 37ª Festa da Cerejeira, que acontece neste fim de semana e tem o Suzano Shopping entre os patrocinadores. O evento é um dos mais tradicionais da colônia japonesa na cidade.

A apresentação de Taiko, com Kouran Daiko Suzao, nesta quarta-feira, será às 19h30, na entrada principal do empreendimento, gratuitamente. Também acontecerá na sexta-feira (5), no mesmo horário.

Taiko significa literalmente “tambor” em japonês. Parte da cultura japonesa, ao longo de toda sua história o instrumento foi utilizado de diversas formas. Dentre elas, como meio de comunicação, na religião, em festivais, na guerra e no teatro.

Ainda nesta quarta, concorrentes do concurso de Miss Cerejeira irão se apresentar no shopping, a partir das 19h30, na entrada do empreendimento.

A 37ª edição da Festa da Cerejeira acontece nos dias 6 e 7 de julho (sábado e domingo), na sede da Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo. O evento trará ainda a 42ª edição da Exposição Brasileira de Nishikigois, com a tradicional exibição de carpas ornamentais. A festa tem entrada gratuita.

Durante os dois dias, o público poderá assistir a apresentações culturais e ainda degustar pratos típicos no espaço gastronômico da festa, como o yakissoba, tradicional macarrão preparado com legumes e carnes; o harumaki, popularmente conhecido como rolinho primavera; além do doce sakuramochi, feito a partir de folhas de cerejeira, entre outros.

A Associação Cultural Suzanense (Bunkyo) fica na avenida Armando Salles de Oliveira, 444, no Parque Suzano.

