Desfile Cívico-Militar reuniu 12 mil pessoas em Mogi

O Desfile Cívico-Militar em comemoração ao aniversário de 463 anos de Mogi das Cruzes reuniu um público de 12 mil pessoas na Avenida Cívica, no Mogilar. Realizado na manhã desta quinta-feira, dia 7 de setembro, Dia da Independência, o evento, organizado pela Secretaria de Educação, também celebrou esta importante data nacional. As forças de segurança da cidade abriram o desfile, que teve como tema “Mogi, Cidade da Criança”. Escolas, creches, secretarias e instituições da cidade apresentaram as ações voltadas para a Primeira Infância e outros setores, falando também sobre o futuro da cidade.

Mogi das Cruzes tem sido referência internacional no trabalho desenvolvido em prol da Primeira Infância. “Comemoramos o aniversário de 463 anos da nossa gloriosa Mogi das Cruzes e celebramos a liberdade do dia 7 de Setembro. Essa liberdade tem a oportunidade de investir e desenvolver o nosso futuro. Durante esse tempo à frente da Prefeitura, decidimos fazer Mogi se desenvolver investindo nos nossos bens mais preciosos, as nossas crianças”, disse o prefeito Caio Cunha.

O Tiro de Guerra abriu o desfile. A Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes executou os hinos do Brasil e o de Mogi. As forças de segurança foram representadas pelas viaturas da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros. Na sequência, se apresentaram o Instituto Padrão Militar, Demolays, Filhas de Jó, Lowton, Desbravadores, Aventureiros e os grupos de Escoteiros Ubirajara, Aruanã e Curupira.

Pela primeira vez na Avenida Cívica, Givanildo Monteiro, pai da aluna Eduarda Monteiro da EM Prof. Rodolpho Mehlmann, destacou a organização. “É a primeira vez que eu venho, e me impressionou bastante toda a organização e estrutura. Achei muito legal também a participação da Polícia Militar. Estou feliz de poder acompanhar as escolas e comemorar mais um ano da nossa querida cidade”.

A partir do tema, os pelotões foram organizados representando ações, projetos e programas da cidade, que cuidam da criança desde a gestação da mãe. “As escolas representaram todo o trabalho que tem sido feito pela Primeira Infância em nossa cidade. É uma alegria ver nossa cidade tão bonita e bem representada pelas nossas crianças, jovens e idosos”, disse a vice-prefeita Priscila Yamagami.

Escolas e creches com apoio das secretarias municipais representaram os temas Saúde Integral desde a Gestação, Natureza, Brincar, Artes, Leitura, Esporte, Tecnologia e a Cidade. Os participantes também falaram sobre a Mogi do futuro e o projeto Mogi 500 anos. “Nossas escolas fizeram um trabalho maravilhoso junto às suas equipes e alunos que se empenharam tanto em mostrar cada detalhe de cada projeto voltado para o brincar, a leitura, a natureza e tantos outros temas que vimos na avenida. Agradecemos a todos por esse desfile maravilhoso”, disse a secretária de Educação, Patricia Helen Gomes dos Santos, que esteve acompanhada pela secretária adjunta Marilu Beranger. Secretários municipais, vereadores e representantes das forças de segurança também participaram do evento.

As bandas de escolas estaduais e municipais do projeto Pra Ver a Banda Passar, projeto de educação musical promovido pela Secretaria de Educação com gestão da AFABAMC (Associação de Fanfarras e Bandas de Mogi das Cruzes) e apoio da Diretoria de Ensino, animaram o público. “Foi uma sensação incrível estar aqui hoje, porque foi a primeira vez que eu me apresentei como baliza. Também amei acompanhar o desfile, a estrutura e a organização do evento estava ótima”, contou Maria Luiza Oliveira, 14 anos, aluna da EE Profa Sylvia Mafra Machado, que participou junto à banda da EE Prof. Aristóteles de Andrade.

O projeto Pequenos Músicos… Acordes na Escola, também realizado pela Secretaria de Educação, levou um grande número de alunos à Avenida Cívica, que foram acompanhados também pelos Canarinhos do Itapeti e outros projetos da Associação Orquestra Sinfônica de Mogi, que faz a gestão do projeto educacional. Também estiveram presentes na Avenida Cívica, o Lions Clube, a Festa do Divino e outras instituições que destacam a cultura e a história de Mogi das Cruzes. Os trabalhos voltados para a proteção da criança e voltados para os idosos também ganharam destaque no evento.

Em uma pelotão dedicado ao esporte, que foi aberto pelas modalidades oferecidas nas escolas municipais do programa Escola de Tempo Integral e outras unidades escolares, a Secretaria de Esporte e Lazer levou cerca de 300 atletas da Pasta. Destaques do esporte da cidade, como o astro do Mogi Basquete, Shamell, o medalhista na Natação, Ruy Aquino e Danila Ramos, a maiss nova dona do cinturão interino da categoria peso super-pena da Organização Mundial de Boxe (WBO).

O desfile também contou com a presença das frotas das secretarias de Educação, Assistência Social e Infraestrutura Urbana, além do Semae e da Peralta, responsável pelos serviços de limpeza da cidade. Ciclistas, motoclubes e colecionadores de carros antigos encerraram o evento.