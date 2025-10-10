Desenvolve Tutoria Educacional apoia alunos na reta final do ano letivo

Empresa oferece reforço escolar individualizado e fortalecimento de vínculos

Na reta final do ano letivo, quando cada prova pode ser decisiva para o desempenho escolar, a procura por reforço cresce entre estudantes e famílias. Em Mogi das Cruzes, a Desenvolve Tutoria Educacional vem se consolidando como alternativa para quem busca aulas personalizadas, que vão da alfabetização ao pré-vestibular.

O espaço foi fundado pela professora Tina Marcondes, com mais de 20 anos de experiência na educação pública, privada e em aulas particulares. A proposta surgiu a partir da percepção de que muitos alunos tinham dificuldade não pelo conteúdo, mas pela forma como ele era transmitido. “Quando o aluno recebe apoio individual, passa a se interessar pela matéria e o aprendizado acontece de maneira mais natural”, explica Tina.

Hoje, a Desenvolve oferece atendimento presencial em Mogi e também online, alcançando estudantes de outras cidades e até estrangeiros em processo de alfabetização em Língua Portuguesa. A metodologia inclui diagnóstico inicial, planejamento de aulas e acompanhamento contínuo, conciliando provas e atividades escolares. Ou seja, é essencialmente um serviço de tutoria, diferente de uma aula isolada e entediante.

Segundo Tina, este é um momento estratégico para os estudantes. “Com a proximidade do fim do ano, restam poucas oportunidades de recuperação. O reforço escolar pode ser decisivo para garantir notas melhores e mais segurança para os alunos e suas famílias”, afirma a proprietária.

O diferencial do trabalho está no atendimento sob medida, planejado de acordo com a realidade de cada estudante. A empresa recebe desde crianças em fase de alfabetização até vestibulandos, com destaque para alunos do Fundamental II e do Ensino Médio, que buscam reforço para acompanhar a rotina intensa de provas e trabalhos.

Além dos resultados acadêmicos, a Desenvolve valoriza o impacto positivo dentro de casa. Muitas famílias relatam mudanças na rotina após o início do acompanhamento, com mais organização e menos conflitos em torno das tarefas escolares. Esse vínculo, segundo a fundadora, é parte fundamental da proposta de ensino.





DESTAQUE

Desenvolve Tutoria Educacional

Endereço: Av. Laurinda Cardoso Mello Freire, 70, Vila Oliveira

Telefone:. (11) 97348-6000

Instagram: @desenvolvetutoria