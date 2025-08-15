Descarte de lâmpadas fluorescentes em Suzano gera risco à saúde e ao meio ambiente



O vereador Artur Takayama realizou na quarta-feira (13) uma ação de fiscalização na rua Alberto José Pereira, no Jardim Ikeda, em Suzano, para denunciar o descarte irregular de lâmpadas fluorescentes. Centenas delas foram encontradas jogadas no final da via, próximo ao número 1.085, situação que representa um grave risco à saúde pública e ao meio ambiente, além de configurar crime ambiental, conforme a Lei nº 9.605/1998. A área onde as lâmpadas foram descartadas é de proteção permanente (APP), o que aumenta a gravidade da infração.

O parlamentar esteve acompanhado por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Ambiental (GPA), incluindo os guardas municipais Gomes e Marques, e o GCM Calabraro, que registraram a ocorrência e irão elaborar relatório para encaminhamento à Secretaria do Meio Ambiente. Gomes reforçou que o correto é realizar a logística reversa, levando o material de volta à empresa fabricante, garantindo um descarte seguro e evitando contaminação do solo e da água.

Moradores da região demonstraram preocupação com os perigos que o material descartado oferece. Josevaldo Gomes Soares destacou que o vidro das lâmpadas pode causar acidentes graves, principalmente para crianças que brincam no local empinando pipa, e que animais da região podem morrer caso entrem em contato com os resíduos. “Quem faz esse descarte não tem consciência alguma”, afirmou o morador.

Situação semelhante já havia sido registrada pelo vereador, na rua Alberto José da Costa, na Vila Amorim, onde lâmpadas fluorescentes foram deixadas irregularmente na calçada. Para Takayama, essa prática é inaceitável, pois além de gerar riscos à saúde da população, pode provocar acidentes graves com pessoas e animais.

Nos dois casos, o parlamentar protocolou ofícios na Prefeitura de Suzano solicitando que sejam adotadas as medidas necessárias para investigar e responsabilizar os envolvidos. Takayama também lembrou que o município dispõe de Ecopontos para o descarte seguro de lâmpadas fluorescentes e outros materiais recicláveis, reforçando a importância da colaboração da população. “Pedimos que todos ajudem a manter nossa cidade limpa e segura, evitando atitudes que prejudiquem o próximo e o meio ambiente”, destacou o vereador.

Vereador Artur Takayamafala do cuidado e da importância de haver o descarte nos Ecopontos