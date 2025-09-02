Desafio e superação marcam a 6ª etapa do Circuito de Corridas da Riviera 2025

A sexta etapa do Circuito de Corridas da Riviera 2025 será realizada neste domingo (7), com largada às 7h, na Alameda Boa Vista, atrás do Riviera Shopping.

As inscrições seguem abertas até quinta-feira (4) pelo aplicativo TF Sports, disponível na Apple Store e Google Play. Também será possível se inscrever presencialmente na loja Track&Field do Riviera Shopping Center, na sexta-feira (5) e no sábado (6). Toda a renda será destinada aos projetos da Fundação 10 de Agosto.

O percurso terá 9 km para corrida e 4,5 km para caminhada. Na categoria infantil, as distâncias variam conforme a idade: 200 metros (5 a 9 anos) e 400 metros (10 a 13 anos).

Os cinco primeiros colocados na classificação geral serão premiados. Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalhas.

O evento é promovido pela Sobloco, em parceria com a Fundação 10 de Agosto, e conta com apoio da Prefeitura de Bertioga.

