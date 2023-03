Deputados estaduais tomam posse na próxima semana

Na próxima semana, dia 15 de março, os deputados estaduais tomarão posse em sessão solene na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na Capital. O evento está marcado para as 15 horas e dá início da 20ª Legislatura. O deputado estadual Marcos Damasio (PL) assumirá seu terceiro mandato consecutivo na Casa.

Em uma trajetória crescente, o parlamentar vem fortalecendo e ampliando a sua atuação. Já foram mais de 120 municípios atendidos com destaque para cidades do Alto Tietê e Vale do Paraíba. Só em emendas, até o momento, foram encaminhados mais de R$ 74 milhões.

Damasio também já destinou ambulâncias, ônibus escolares, vans acessíveis e outros tipos de veículos, entre tratores, caminhões diversos, pá carregadeira e retroescavadeira, kits defesa civil e mais.

O deputado soma, ainda, conquistas importantes em favor das cidades com pedidos atendidos pelo governo estadual em diversas áreas, como recursos para construção e reforma de escola, conclusão de hospital, pavimentação e recapeamento de estradas, dentre outras ações, além de intermediar inúmeras demandas dos municípios.

A aprovação dos eleitores aparece na votação expressiva a cada pleito. Na última eleição, Marcos Damasio foi reeleito com 183.219 votos, número 124% maior em relação à 2018.

“A responsabilidade é cada vez maior e o trabalho também, mas isso é reflexo do amadurecimento e do comprometimento em atuar em favor das pessoas. Vamos continuar defendendo o investimento nas cidades, o desenvolvimento, serviços públicos melhores e a qualidade de vida. Honrado por mais essa oportunidade”, concluiu o deputado.