Deputada Tábata Amaral visita Mogi para ouvir demandas da população

Na última sexta-feira (1), a deputada federal Tabata Amaral (PSB) esteve em Mogi das Cruzes para participar de algumas agendas ao lado da vereadora Malu Fernandes (SD). Pela manhã, a deputada esteve presente no Grau Técnico para realizar uma palestra sobre o Marco Regulatório do Ensino Técnico que tem por objetivo valorizar o ensino técnico no Brasil.

Em seguida, foi ao Mogiano Pré-vestibulares para conversar com os alunos sobre o ENEM e compartilhar suas experiências a fim de incentivá-los a prestarem vestibulares e participarem da rede de mudança da educação no país. A deputada ainda visitou a Fatec de Mogi das Cruzes e a escola estadual Iracema Brasil de Siqueira.

Durante a tarde, realizou um “gabinete itinerante” no Largo do Carmo, região central da cidade, com o objetivo de receber demandas da população e prestar contas a respeito das ações de seu mandato.

A deputada possui uma forte atuação na cidade, recentemente destinou cerca de R$ 634 mil reais em emendas, por intermédio da vereadora Malu Fernandes, para investimentos no programa “Mais Vida nos Bairros” que tem como foco combater a desigualdade no bairro do Novo Horizonte.