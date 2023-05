Depois de oito anos na Guarda Municipal de Suzano, cachorro Thor se aposenta

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu na tarde desta quarta-feira (03/05) o cão Thor, primeiro cachorro a integrar o Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano. A recepção ao animal ocorreu no gabinete do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, às 14 horas e ocorreu em razão da aposentadoria dele do grupamento. A visita foi acompanhada pelo secretário interino de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva; pelo coordenador do Canil, Fábio Correa; e pelo agente Muniz, também do grupamento.

Thor, um rottweiler de 9 anos, integrava o grupamento desde 2014 e participou de diversas apresentações em escolas, entidades e eventos na cidade, no Alto Tietê e em todo o Estado, demonstrando suas habilidades de obediência básica e avançada, agilidade e de guarda e proteção.

O animal agora vai curtir a nova fase sob os cuidados do agente da Defesa Civil municipal, Anselmo Silva de Melo, que também participou do evento no gabinete. Para substituí-lo, o Canil treinará um cachorro da raça border collie durante seis meses, que passará a integrar a equipe para se somar aos cães Taurus e Dragon. O nome do novo integrante, que está com três meses de idade, será escolhido pelos moradores por meio de votação popular nas redes sociais da Prefeitura de Suzano.

Legado

A última apresentação de Thor ocorreu em 12 de fevereiro deste ano, durante o evento “Bairro a Bairro” do município de Poá, que reuniu aproximadamente 300 pessoas na Escola Municipal de Educação Básica José Joaquim de Souza, no bairro Jardim São José. Nesta e nas demais exibições o cão foi uma grande atração para as crianças. Não à toa que, em 2018, ele realizou seis apresentações durante o mês das crianças, em outubro, e mobilizou mais de mil pessoas numa das demonstrações, realizadas em Arujá.

O coordenador do Canil, destacou que a parceria com o cão marcará para sempre sua trajetória profissional. “Foi muito gratificante ver a alegria que ele proporcionava a todos que assistiam suas habilidades. Vivemos momentos especiais em todos os eventos que tivemos a honra de mostrar esse belo trabalho”, destacou Correa.

Já o secretário interino de Segurança Cidadã, ressaltou a qualidade do treinamento que é proporcionado pelo grupamento e destacou o legado que o animal deixou. “Nós temos orgulho de desenvolver um trabalho como esse, que é uma referência no Alto Tietê. Thor fez história e encantou a todos com suas performances. Parabenizo a todos os condutores que estiveram com ele e Canil pelo cuidado destinado aos cães”, afirmou Silva.

Por sua vez, o prefeito enalteceu o trabalho do grupamento e destacou a qualidade com que Thor serviu à população ao longo destes nove anos. “Se o nosso Canil possui todo esse reconhecimento não só em Suzano, mas em todo Estado de São Paulo, boa parte disso nós devemos ao Thor, que conduzido com habilidade, treinamento e conhecimento pelos GCMs realizou diversas atividades em prol da segurança da população. Além disso, o cão ainda proporcionou momentos de alegria para os alunos e professores, entre outros membros da comunidade escolar, com exibições nas escolas. Mas depois de tanto trabalho bem feito, é bom saber que ele agora vai poder descansar e curtir a aposentadoria” finalizou Ashiuchi.