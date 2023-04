Depois de mais uma derrota, Mogi Basquete prepara-se agora para enfrentar o  AAB Tatuí

O Mogi das Cruzes Basquete foi derrotado pelo Diadema por 78 a 73 na noite desta quarta-feira (5), no Ginásio Poliesportivo ‘Ayrton Senna’. O próximo confronto da equipe será no domingo (16), contra o AAB Tatuí, às 16h, no Ginásio Manoel Soares, em Valinhos, Tatuí.

A partida começou bem para os mogianos, que abriram 10 pontos de diferença no primeiro quarto, vencendo por 20 a 10. No segundo, os donos da casa saíram a frente, e levaram a melhor por 27 a 16. Depois do intervalo, a vantagem se manteve, e o Diadema, ganhou o terceiro período por 25 a 14, e no último, o Mogi Basquete tentou uma reação e venceu por 23 a 16, mas não foi o suficiente para garantir a virada.

Os destaques da partida foram os atletas Lucas Gabriel, o mais eficiente (16), cestinha com 20 pontos e seis rebotes, Iago Barry, com 11 pontos e oito rebotes, Victor Hugo, com 14 pontos e seis assistências, e Yago Casti, com nove pontos e seis rebotes.

Os times participantes da Copa São Paulo são: Liga Sorocabana, Pindamonhangaba, Tatuí, São Caetano, Mogi Basquete e Diadema.

A competição será disputada em duas fases. Na fase de classificação, as equipes se enfrentarão em turno e returno, em chave única. As quatro equipes mais bem colocadas se classificarão para a fase final, que será jogada em sistema de cruzamento olímpico (Final Four).