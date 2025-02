Defesa Civil de Mogi das Cruzes lança sistema de alerta para chuvas

Moradores podem se cadastrar via SMS para receber informações

A Defesa Civil de Mogi das Cruzes implantou um Sistema de Alerta para informar a população sobre chuvas intensas e áreas de risco. O cadastro é gratuito e pode ser feito enviando uma mensagem SMS com o CEP para o número 40199. O serviço trará informações específicas para cada bairro, facilitando a prevenção.

Nos últimos três dias, a cidade registrou 164,9 mm de chuva, mais da metade da média mensal. O córrego Oropó transbordou, atingindo bairros como Jardim Aeroporto, Santos Dumont e Jardim Layr. Equipes municipais atuam para desobstruir o córrego e reduzir os impactos. Cinco famílias foram encaminhadas para abrigos temporários, enquanto outras recebem suporte da assistência social.

O Fundo Social iniciou uma campanha de arrecadação de água potável, itens de higiene e produtos de limpeza. As doações podem ser entregues no Tiro de Guerra ou na sede do Fundo Social, das 9h às 17h30. Na segunda-feira (3), o Programa de Saúde da Família enviou equipes médicas para atender moradores nas áreas mais atingidas.

Para emergências, a população pode acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193), com atendimento 24 horas.

Defesa Civil orienta moradores sobre cadastro via SMS