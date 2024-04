De olho no mercado global, Ateliê Talita Watanabe agora é 4us

Em um mundo cada vez mais conectado e globalizado, a excelência em marketing de eventos é essencial para destacar marcas e criar experiências memoráveis. É nesse cenário que nasce 4us, anteriormente conhecido como Ateliê Talita Watanabe. Com um histórico sólido de colaborações com marcas de renome, como BIC, 99, Avon, Bradesco, Colgate, XBOX e Deezer, a empresa tem como missão redefinir a maneira como as empresas se conectam com seu público-alvo.

Fundada pela CEO Talita Watanabe, a 4us não é apenas uma empresa de marketing de eventos, mas sim uma plataforma para a criação de experiências autênticas e impactantes. Com uma abordagem centrada no cliente, a empresa oferece uma gama diversificada de serviços que vão desde o desenvolvimento de campanhas personalizadas até a realização de palestras, feiras e convenções, além de treinamentos, kits corporativos e workshops sob medida, oferecendo ao mercado corporativo a entrega dos propósitos e valores das marcas e campanhas, através de uma experiência exclusiva, memorável e inovadora.

O sucesso do Ateliê 4us não é apenas resultado de sua expertise em marketing e eventos, mas também do compromisso com a inovação e a excelência. Para Talita Watanabe, ao redesenhar a marca como 4us, a empresa não apenas abraça uma identidade mais global, mas também reafirma seu compromisso com a expansão internacional. “O novo nome reflete a essência da empresa – colocar o cliente no centro de todas as experiências, criando valor tangível “for us” (para nós) e para os clientes”, afirma.

Ela, que começou o ateliê praticamente na sala de casa, já tinha experiência com marketing e eventos, e o know how adquirido anteriormente a posicionou no mercado como referência e desde o início sempre atendeu marcas consolidadas em seus respectivos setores. A empresária destaca ainda que a mudança no nome reflete também a internacionalização da marca, ultrapassando os limites do nome da criadora:

“Nos orgulhamos de ter construído ao longo dos anos um DNA bastante miscigenado, com uma equipe de especialistas talentosos e uma abordagem colaborativa. A 4us está pronta para levar sua expertise comprovada no mercado brasileiro para marcas internacionais em todo o mundo, com projetos cuidadosamente elaborados para superar as expectativas e deixar uma impressão duradoura. Costumo dizer que não vendemos press kits, vendemos experiências e propostas de valor”.