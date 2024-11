De olho na Black Friday, empreendedores receberão capacitação do Sebrae-SP

Técnicas serão mostradas para aumentar faturamento de negócio

Novembro é sinônimo de ofertas para os consumidores, mas também de boas oportunidades de vendas para os empreendedores. Para orientar os empresários sobre as chances de lucrar na Black Friday, o Sebrae-SP Alto Tietê prepara duas edições do “Super Vendas”, programa focado na apresentação de técnicas e recursos que podem aumentar o faturamento de negócios dos mais diversos segmentos. As capacitações gratuitas serão realizadas no dia 12 de novembro, em Suzano, e 13 de novembro, em Mogi das Cruzes.

A capacitação vai ensinar como criar uma conta no WhatsApp Business, fazer anúncios no TikTok e desenvolver vídeos profissionais aliando técnicas e uso do ChatGPT. As abordagens apresentam métodos de inovação para aprimorar os negócios que podem ser utilizados durante todo ano para melhorar o desempenho das empresas.

A Black Friday tem ganhado relevância a cada ano e caiu no gosto do público que espera a última sexta-feira do mês para comprar os produtos de desejo ou que aqueles que estão com preços atrativos. “No curso serão abordadas técnicas e dicas de negócio, assim como o uso de novas ferramentas e muitos outros recursos importantes para acelerar as vendas das empresas. O Sebrae-SP quer mostrar para os empresários do Alto Tietê que esse é um período que pode movimentar muito os negócios e aumentar ainda mais o faturamento do fim do ano”, destacou a analista de negócios do Sebrae-SP, Priscila Tanihara.

A edição de Suzano será realizada na Associação Comercial de Suzano (Rua Presidente Rodrigues Alves, 157, Centro). Já a de Mogi das Cruzes, na sede do escritório do Sebrae-SP Alto Tietê (Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia). Ambos os cursos serão das 18 às 21 horas. Para participar basta se inscrever no link agenda.sebraesp.com.br/altotiete/evento/4177.

