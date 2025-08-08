Curta-metragem “CUTE CUTE” aborda precarização do trabalho e estreará em Mogi das Cruzes

O curta-metragem CUTE CUTE, dirigido por Pedro Gandolla e produzido pelo Núcleo de Produção Independente NPCINE, estreia no próximo dia 9 de agosto de 2025, às 20h, no Theatro Vasques, em Mogi das Cruzes. A exibição gratuita marca o lançamento de uma obra audiovisual que provoca uma reflexão profunda sobre as transformações do mundo do trabalho no capitalismo atual.

Com um roteiro repleto de metáforas visuais, o filme entrelaça duas histórias que criticam a precarização, a “uberização” e a omissão dos sindicatos diante dessas mudanças. O jovem sindicalista Paulinho corre contra o tempo para uma entrevista de emprego, enquanto Hermann, um cachorro treinado por um CEO arrogante, simboliza a perda de autonomia e a alienação presentes nas relações de trabalho contemporâneas.

Produzido 100% de forma independente, CUTE CUTE foi criado por uma dedicada equipe de artistas e técnicos de Mogi das Cruzes, que investiram recursos próprios e trabalho voluntário. A produção utilizou equipamentos acessíveis, como smartphones iPhone 10/11 e ASUS ZenFone 3 Zoom, mostrando que criatividade e impacto não dependem de grandes orçamentos.

O apoio do Profac (Programa Federal de Apoio à Cultura), via Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes, foi fundamental para viabilizar a fase final de pós-produção. O filme em 4K UHD e áudio 5.1 estará disponível gratuitamente para o público em espaços públicos da cidade, além de ser lançado online, com o objetivo de fomentar debates sobre direitos trabalhistas e consciência social.

Após a sessão de pré-estreia, haverá um debate com o diretor Pedro Gandolla e a equipe do filme, incentivando o diálogo sobre os temas abordados. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do teatro.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes.