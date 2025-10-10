Cursos de liderança para empreendedores são oferecidos pelo Sebrae-SP no Alto Tietê

O Sebrae-SP no Alto Tietê está promovendo dois cursos voltados para empreendedores que desejam aprimorar a gestão de suas equipes. Os cursos “Seja uma Liderança em Vendas” e “Lidere” oferecem ferramentas práticas para empresários que buscam direcionar seus colaboradores com o objetivo de melhorar os resultados e aumentar o faturamento dos negócios.

O curso “Seja uma Liderança em Vendas” foi desenvolvido para capacitar os participantes a desenvolverem um perfil de liderança para qualificar a equipe de vendas e ampliar a performance comercial das empresas. O curso conta com oito encontros presenciais que ocorrerão entre os dias 20 e 23, 27 e 30 de outubro, das 18h às 22h, no escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê, localizado na avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes.

Para participar, existe um investimento de R$2.040, e as inscrições podem ser feitas pelo link (https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/36337701).

A capacitação apresenta conceitos fundamentais como identificação da persona, estratégias durante a jornada do cliente, funil de vendas, análise estratégica de mercado e elaboração de indicadores. Além disso, o curso oferece uma consultoria exclusiva para os participantes, proporcionando um aprendizado prático e direcionado para o crescimento de seus negócios.

Já o curso “Lidere” fornece técnicas e ferramentas específicas para criar um ambiente de trabalho mais produtivo e colaborativo, independente do porte ou segmento do negócio. As aulas acontecerão entre os dias 3 e 6, 10 e 13 de novembro, das 18h às 22h, também no escritório regional do Sebrae-SP. O investimento para participar do curso é de R$1.800.

As inscrições podem ser feitas online pelo link (https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/36337758). Essa é a segunda edição do curso, que capacitou 15 empreendedores na primeira turma, realizada no início de setembro. Ambos os cursos oferecem parcelamento e condições especiais para clientes de projetos do Sebrae-SP.

“Seja uma Liderança em Vendas” e “Lidere” são cursos presenciais com foco em estratégias de gestão de equipes e aumento de desempenho comercial