Curso organizado pela AEAMC promove a Inovação e Futuro das Engenharias, Agronomia e Geociências

Evento voltado para profissionais e estudantes das Engenharias, Agronomia e Geociências será realizado no próximo dia 31 de maio (sábado)



A cidade de Mogi das Cruzes sediará, no próximo dia 31 de maio (sábado), das 8 às 17 horas, o “ENGENHAR.IA – Curso prático de Inteligência Artificial para Negócios das Engenharias”, realizado pelo Confea, Crea-SP e Mútua, com organização da AEAMC – Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes. A iniciativa é voltada a profissionais e estudantes das engenharias, com inscrições gratuitas e limitadas pelo site da AEAMC – www.aeamc.com.br.

O curso será composto por três atividades principais:

Workshop prático de Inteligência Artificial aplicada à Gestão de Negócios nas Engenharias, com Luiz Tibiriça, consultor em negócios digitais e especialista em inteligência artificial

Workshop de Estratégias Digitais para impulsionar Negócios das Engenharias, com Rodrigo Oliveira, fundador da Vitamina Web e presidente nacional da AnaMid – Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital

Oficina de Desenvolvimento e Aceleração de Startups das Engenharias Agronomia e Geociências, com Rodrigo Garzi, consultor em Inovação e Mestre em Políticas Públicas

Além do conteúdo das atividades presenciais, os participantes receberão acesso a um Manual Técnico do Curso em versão digital, que também será disponibilizado gratuitamente no site da entidade, ampliando o alcance do conhecimento para toda a sociedade.

A proposta do curso é fortalecer a atuação do Sistema Confea/Crea como agente regulador e promotor de práticas seguras, éticas e tecnológicas. O evento busca fomentar a inovação, estimular a colaboração entre profissionais e instituições, apoiar o surgimento de novos produtos e serviços, atrair talentos, impulsionar o desenvolvimento econômico local, acelerar a transformação digital e contribuir com projetos voltados à sustentabilidade e às cidades inteligentes, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

“Essa é uma oportunidade única para profissionais e estudantes que visa impulsionar a cultura da inovação e preparar as engenharias para o futuro da nossa região”, diz Miguel Assis, Presidente da AEAMC.

AEAMC pretende fomentar a inovação, estimular a colaboração entre profissionais e instituições