Curso de Nutrição da UMC está entre as 8 melhores universidades privadas de São Paulo

O curso de Nutrição da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) alcançou destaque no Ranking Universitário Folha (RUF) 2024, sendo classificado entre as oito melhores das universidades privadas do estado de São Paulo. Além disso, o curso recebeu quatro estrelas no Guia da Faculdade Estadão-Quero Educação 2024, consolidando a qualidade da formação oferecida pela instituição.

A UMC adota um modelo acadêmico que integra o desenvolvimento de soft e hard skills, preparando os alunos para os desafios do mercado de trabalho por meio de uma formação completa e atualizada em um ambiente de aprendizado inovador.

Segundo o pró-reitor acadêmico, prof. dr. Cláudio José Alves de Brito, os resultados que a UMC vem obtendo são frutos dos esforços em conjunto que toda comunidade acadêmica busca sempre. “Esses rankings nos motivam a continuar investindo em qualidade e inovação”, avalia.

A coordenadora do curso de Nutrição, prof.ª Jamile Fernandes Ramos, também celebrou o reconhecimento: “Estou muito orgulhosa desse resultado, pois o curso de Nutrição da UMC é reconhecido pela qualidade de sua estrutura e pelo corpo docente altamente qualificado. Além disso, o curso proporciona aos alunos estágios e vivências práticas com o objetivo de prepará-los para atuarem em diversos segmentos do mercado”, explica.

Com quase 50 anos de história, desde seu início em 1975, o curso de Nutrição da UMC oferece uma formação abrangente, contemplando áreas como: nutrição clínica, esportiva, saúde pública, alimentação coletiva e promoção de hábitos alimentares saudáveis.

As inscrições para o vestibular de Nutrição 2025 já estão abertas e podem ser realizadas pelo link: https://ingresso.umc.br/inscricao/contato/?curso=nutricao.

Estudantes de Nutrição da UMC possuem aulas práticas