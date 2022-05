Cultura abre chamamento de brechós para Feira no Largo do Carmo

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Mogi das Cruzes vai lançar a Feira “Tecendo Cultura”, no Largo do Carmo. Para isso, abriu um chamamento público que vai selecionar brechós da cidade. Os estabelecimentos poderão comercializar seus produtos na feira, com o objetivo de valorizar a cultura local e a sustentabilidade como produto cultural da economia criativa.

Os proprietários de brechós interessados podem fazer a inscrição até o dia 9 de junho (quinta-feira). No total estão disponíveis 15 vagas. Este chamamento vai credenciar estes empreendedores da cidade para mapeamento, difusão e fomento da cultura, por meio da atividade comercial de brechós.

“A proposta é fomentar o comércio de brechós na cidade, gerando emprego e renda. É importante que estes microempreendedores tenham mais visibilidade de seus produtos”, disse Kelen Chacon, secretária municipal de Cultura e Turismo.

Com o chamamento, será possível fornecer a concessão gratuita de espaços para comercialização de roupas, calçados e acessórios, em locais como praças públicas, feiras livres ou eventos de tamanho diferenciados, de acordo com a disponibilidade da Prefeitura.

A inscrição é gratuita e deve ser feita por meio de formulário online.