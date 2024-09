Cuide do seu intestino com hábitos de vida saudável e exames preventivos de rotina

Setembro é o mês de conscientização e prevenção do câncer de intestino, também conhecido como câncer colorretal, uma das doenças mais comuns, mas também uma das mais evitáveis com o diagnóstico precoce e hábitos saudáveis.

Esse tipo de câncer é o segundo mais comum em mulheres e o terceiro mais comum em homens no país. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), para o triênio 2023-2025, devem surgir cerca de 45.630 novos casos da doença por ano, sendo 21.970 em homens e 23.660 em mulheres.

Segundo o cirurgião oncológico Dr. Ricardo Motta, apesar do câncer colorretal ser responsável por uma alta taxa de mortalidade, ele pode ser prevenido e tratado de forma eficaz, especialmente quando diagnosticado precocemente.

“A prevenção inclui a adoção de hábitos saudáveis, como uma dieta rica em fibras, a prática regular de atividade física e a realização de exames de rastreamento, como a colonoscopia, a partir dos 50 anos, ou antes, se houver histórico familiar”, reforça o especialista.

Quando se fala de embutidos, o médico explica que a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou carnes processadas como carcinogênicas para humanos, devido a evidências de que o consumo regular aumenta o risco de câncer colorretal. Estudos mostram que consumir 50 gramas de embutidos diariamente (equivalente a duas fatias de bacon ou uma salsicha) pode aumentar o risco de câncer colorretal em cerca de 18%. “Esses alimentos contêm conservantes, nitratos e nitritos, substâncias químicas que, durante o processamento, podem formar compostos cancerígenos. Por isso, é comum vermos pessoas cada vez mais jovens com este tipo de câncer, pois começam a comer desde muito cedo alimentos ultra processados, inadequados à nossa saúde”, alerta.

