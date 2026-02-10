Cuidado com o peso das mochilas na volta às aulas

Com o fim das férias e a retomada das aulas, pais e responsáveis devem redobrar a atenção ao peso das mochilas escolares de crianças e adolescentes. Estudos apontam que cerca de 68% deles carregam cargas acima do limite recomendado para a coluna, o que está diretamente associado a dores musculares, cansaço e desconforto durante o dia, além de aumentar o risco de alterações posturais e dificultar atividades simples da rotina escolar.

Segundo Maira Campos, fisioterapeuta, o limite seguro indicado é de até 10% do peso corporal do aluno. “Por exemplo, uma criança de 25 kg não deve carregar mais do que 2,5 kg. Essa medida simples ajuda a reduzir o risco de dores e sobrecarga da musculatura e da coluna vertebral”, explica.

Maira reforça que não existe um modelo único de mochila ideal, mas sim aquele que melhor se adapta à realidade de cada estudante. Mochilas tradicionais usadas nas costas podem ser seguras desde que sejam ergonômicas, com duas alças acolchoadas e ajustáveis, utilizadas sempre nos dois ombros e com os materiais mais pesados posicionados próximos ao corpo. As mochilas com carrinho são uma alternativa quando o volume de materiais é grande, mas devem ser usadas apenas em trajetos adequados, evitando escadas e terrenos irregulares.

Além da escolha correta do modelo, é importante orientar os alunos a levar apenas o que realmente será usado durante o dia, ajustar bem as alças e manter postura adequada ao transportar os materiais. Pequenas mudanças de hábito podem fazer grande diferença na prevenção de dores e problemas posturais, promovendo mais saúde e bem-estar no ambiente escolar.

Outro cuidado importante é a organização do material dentro da mochila. Distribuir livros, cadernos e lancheiras de forma equilibrada ajuda a reduzir a sobrecarga em um lado do corpo, prevenindo inclinações e compensações posturais que podem gerar dor ou desconforto ao longo do tempo. Maira Campos destaca que a conscientização dos pais e responsáveis sobre esses detalhes faz parte da prevenção e garante que o retorno às aulas seja mais saudável para as crianças e adolescentes.

Legenda:

Mochilas podem ser um risco para a coluna