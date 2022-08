Cruzeiro do Cidade Viva acontece em dezembro

Que tal terminar o ano de 2022 em um passeio a bordo de um dos mais luxuosos navios do Brasil, acompanhado de pessoas alegres e divertidas, que também vão compartilhar desse sentimento de conexão e novas experiências?

Esse é o mote do Cruzeiro do Cidade Viva, que volta este ano com a expectativa de repetir o sucesso dos anos anteriores. O passeio está marcado para acontecer entre os dias 16 e 19 de dezembro, no Navio Costa Favolosa. O evento é realizado pelo Cidade Viva desde 2005 e é sempre muito esperado pelos participantes – a expectativa é que 150 amigos embarquem no navio.

Com o requinte e tradição do serviço e atendimento da Costa Cruzeiros, uma das empresas mais sofisticadas do país, os convidados de Leandro Sérgio, organizador do grupo, terão à disposição uma verdadeira estrutura de sofisticação e elegância, com 15 andares, restaurantes, bares, piscinas, hidromassagem, campo poliesportivo, área para crianças e cabines com varanda com vista para o mar.

O grupo Cidade Viva que embarcará neste cruzeiro terá ainda a oportunidade de desfrutar das belezas dos pontos de parada do cruzeiro, Balneário Camboriú e Porto Belo, ambos em Santa Catarina. “Nas paradas de cerca de seis horas em cada local, os convidados poderão aproveitar para descer do navio e conhecer um pouco mais da região”, destaca Leandro.

Um dos pontos altos do cruzeiro será a festa especial do Cidade Viva, em comemoração aos 21 anos do programa. “Será um momento exclusivo dos nossos convidados, em um salão privativo, para comemorarmos todos juntos”, diz o organizador.

Vendas

E as vendas para o Cruzeiro do Cidade Viva estão a todo vapor. O segundo lote está quase finalizado e a expectativa é que a venda de cabines no terceiro e último lote se encerre até outubro.

O organizador lembra que as vendas são realizadas exclusivamente pela agência Catamarã Turismo e que os interessados devem se apressar para garantir as melhores ofertas nos valores das cabines.

Mais informações sobre o passeio podem ser acompanhadas ao longo do programa e, sobre os pacotes, poderão ser obtidas pelo (11) 99246-7030 ou diretamente na Catamarã Turismo, que fica no complexo de lojas da Itaipu, na avenida José Meloni, 351 no Mogilar.