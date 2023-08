CRESCER tem 160 vagas para curso de capacitação em teleatendimento

O CRESCER da Prefeitura de Mogi das Cruzes, está com 160 vagas abertas para o curso de Programa de Formação de Talentos em Atendimento ao Cliente. A capacitação é oferecida em parceria entre a Prefeitura e a empresa Neobpo. As inscrições podem ser feitas até o dia 31/08 de forma online no Portal do CRESCER.

O programa tem o objetivo de capacitar os mogianos, desenvolvendo habilidades de atendimento e vendas para proporcionar mais oportunidade de emprego. O curso é gratuito e será oferecido de segunda a sexta-feira, com duração de seis horas por dia, num total de 25 dias e será ministrado nas dependências da Neobpo, com exceção da primeira aula, que será na unidade do Crescer Centro.

Para se candidatar é preciso cumprir os seguintes requisitos: ter 18 anos ou mais, Ensino Médio completo, noções de informática e residir em Mogi das Cruzes.



“Esta parceria entre o poder público e a iniciativa privada é uma oportunidade que une a capacitação profissional com a possibilidade de participar do processo seletivo da própria empresa que está aberto, para o preenchimento de novas vagas de trabalho. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação vem adotando iniciativas como esta, com ações específicas conforme as demandas do mercado de trabalho local. Isso gera um alto índice de aproveitamento nas contratações das empresas mogianas O resultado fica claro quando checamos os números do CAGED; Mogi das Cruzes voltou a liderar a geração de empregos no Alto Tietê nos últimos dois anos. E em 2023, não é diferente: já são mais de 2,8 mil vagas , de janeiro a junho”, explicou o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Claudemir de Menezes.

SERVIÇO

Programa de Formação de Talentos em Atendimento ao Cliente – 160 vagas

Inscrições:

Até 31/08, pelo Portal do CRESCER: crescer.mogidascruzes.sp.gov.br

Requisitos:

– Ter 18 anos ou mais

– Ensino Médio Completo

– Noções de informática (Pacote Office)

– Residir em Mogi das Cruzes

Horários e duração do curso:

De segunda a sexta-feira, em dois horários: das 8h às14h e das 14h às 20h

De 4/9 a 10/10, com 150h de duração.

Caso haja imprevistos, as datas podem sofrer alterações.

Mais informações:

www.mogidascruzes.sp.gov.br

CRESCER Centro – Escola do Empreendedorismo e Inovação

Rua Senador Dantas, 326 – Centro

Telefone: 4798-5902