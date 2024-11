Crescer possui 540 vagas disponíveis em 12 cursos gratuitos

Os cursos são para ampliar a geração de renda

O Crescer, iniciativa da Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, segue com inscrições abertas para 540 vagas, distribuídas em 12 cursos gratuitos de empreendedorismo e iniciação profissional. Os interessados poderão se inscrever no portal (crescer.mogidascruzes.sp.gov.br).

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e o candidato deve atender aos requisitos básicos para o curso escolhido. Os cursos são destinados a moradores de Mogi das Cruzes e serão realizados nas cinco unidades do equipamento: Brás Cubas, Centro, César de Souza, Vila Brasileira e Vila Natal.

A programação de cursos para empreendedores é voltada para quem deseja ampliar a geração de renda por meio do empreendedorismo, seja a partir do interesse em montar seu próprio negócio, se capacitar tecnicamente num ofício que pode gerar renda ou fortalecer sua atividade já existente.

Os cursos de profissionalização atendem pessoas que pretendem entrar ou se reintegrar no mercado de trabalho, estimulando a empregabilidade a partir do acesso a postos de empregos formais.

Os inscritos deverão preencher corretamente os dados, principalmente os de contato (e-mail e telefone), que serão utilizados pela organização dos cursos para o envio de informações sobre prazos a serem cumpridos para a efetivação da matrícula e a obtenção da vaga.

O horário de atendimento nas unidades do Crescer sobre os cursos é das 8h às 16h30, de segunda a sexta-feira.

Em Brás Cubas, as aulas serão direcionadas para Assistente Financeiro e Informática Básica; no Centro, apenas para o curso de Contabilidade – básico; já em César de Souza, os interessados poderão participar das turmas de Logística – básica, técnicas de depilação facial com linha e maquiagem para beleza negra; na Vila Brasileira, os cursos serão Assistente Financeiro – básico, Cuidador de idosos – básico, Pacote Office e Recepcionista. A Vila Natal oferecerá: Assistente administrativo – básico e Manicure e pediucure – básico.

“São cursos gratuitos e normalmente com duração de até dois meses. Isso para que o aluno tenha condições de buscar uma colocação no mercado de trabalho com rapidez ou gerar sua própria renda. Cada curso é escolhido conforme a necessidade de mão de obra das empresas mogianas”, lembrou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli.

As inscrições são feitas pelo portal do Crescer