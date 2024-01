Crescer de Mogi oferece mais de 830 vagas em 37 cursos gratuitos

O Crescer, iniciativa da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, abriu nesta semana as inscrições para 834 vagas em formações de empreendedorismo e iniciação profissional, além dos encontros do Clube Crescer, nas unidades do programa. Os interessados poderão se inscrever no portal do Crescer até um dia antes do início de cada curso, neste link: crescer.mogidascruzes.sp.gov.br.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e o candidato deve atender os requisitos básicos para o curso escolhido. Os cursos são destinados a moradores de Mogi das Cruzes e serão realizados nas cinco unidades do Crescer: Centro, Cézar de Souza, Braz Cubas, Vila Natal e Vila Brasileira.



Esta programação de cursos é voltada para quem deseja ampliar a geração de renda por meio do empreendedorismo, seja a partir do interesse em montar seu próprio negócio, se capacitar tecnicamente num ofício que pode gerar renda ou fortalecer sua atividade já existente. Também atende a pessoas que pretendem entrar ou se reintegrar no mercado de trabalho, estimulando a empregabilidade a partir do acesso a postos de empregos formais. Já o Clube Crescer é uma iniciativa que busca promover a interação, além do compartilhamento de experiências em áreas como o artesanato com crochê, bordado e patchwork.

Os inscritos deverão preencher corretamente os dados, principalmente, os de contato (e-mail e telefone), que serão utilizados pela organização dos cursos para o envio de informações sobre prazos a serem cumpridos para a efetivação da matrícula e a obtenção da vaga. O horário de atendimento nas unidades do Crescer sobre os cursos é das 8h às 16h30. Confira a lista completa de cursos e os contatos das unidades na relação abaixo.

CURSOS OFERECIDOS

Crescer Centro (Rua Senador Dantas, 326. Telefone: 4798-5902)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – BÁSICO

ASSISTENTE FINANCEIRO – BÁSICO

CONTABILIDADE – BÁSICO

E-COMMERCE: COMO INICIAR SEU PRÓPRIO NEGÓCIO

EXCEL – BÁSICO

FOTOGRAFIA DIGITAL

INCLUSÃO DIGITAL 50+

LIBRAS – BÁSICO

MARKETING NO VAREJO

PACOTE OFFICE

RECURSOS HUMANOS – BÁSICO

Crescer Cezar de Souza (Rua Edmund Gerke, S/N – Jardim Bela Vista. Telefone: 4699-1294)

CUIDADOR DE IDOSOS – BÁSICO

MASSAGEM RELAXANTE – BÁSICO

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

INICIAÇÃO EM PODOLOGIA

PORTEIRO VIGIA – BÁSICO

RECURSOS HUMANOS – BÁSICO

REFLEXOLOGIA DOS PÉS – BÁSICO

ZELADOR – BÁSICO

Crescer Braz Cubas (Rua Dr. Deodato Wertheimer, 161 – Braz Cubas. Telefone: 4798-5729)

ASSISTENTE FINANCEIRO – BÁSICO

ATENDIMENTO AO CLIENTE NO VAREJO

ATENDIMENTO AO PACIENTE

COLORAÇÃO DE CABELO

CORTE DE CABELO

COSTURA BÁSICA

CUSTOMIZAÇÃO DE PEÇAS

LIBRAS – BÁSICO

MODELAGEM DE ROUPAS

RECURSOS HUMANOS – BÁSICO

SECRETARIADO EXECUTIVO – BÁSICO

[CLUBE] BORDADOS VARIADOS E PATCHCOLAGEM

[CLUBE] CROCHÊ E TRICÔ

Crescer Vila Brasileira (Rua João Gualberto Mafra Machado, 221. Telefone: 4721-2423)

ALONGAMENTO DE CÍLIOS

CONTABILIDADE – BÁSICO

ESTÉTICA FACIAL E CORPORAL

FOTOGRAFIA DIGITAL

LIBRAS – INTERMEDIÁRIO

MARKETING PESSOAL E PROFISSIONAL

RECEPCIONISTA

[CLUBE] COSTURA CRIATIVA

[CLUBE] CROCHÊ E AMIGURUMI

Crescer Vila Natal (Rua Julio Fernandes da Costa, 200. Telefone: 4796-1954)

COSTURA BÁSICA

CUIDADOR DE IDOSOS – BÁSICO

CUSTOMIZAÇÃO DE PEÇAS

LIBRAS – BÁSICO

MANICURE E PEDICURE

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

PRIMEIROS SOCORROS



INSCRIÇÕES:

crescer.mogidascruzes.sp.gov.br