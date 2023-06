CRESCER abre inscrições para três cursos focados em empreendedorismo

O CRESCER da Prefeitura de Mogi das Cruzes abre nesta semana, as inscrições para os cursos de: técnicas para realizar unhas artísticas, visual merchandising do seu varejo de moda e técnicas de fotografia para e-commerce. Os cursos são voltados para quem deseja aumentar sua renda por meio do empreendedorismo, seja montando seu próprio negócio ou fortalecendo uma atividade já existente.

Ao todo, são 64 vagas distribuídas em quatro bairros da cidade: Braz Cubas, Centro, Cezar de Souza e Vila Brasileira. Até o dia 04 de julho, os interessados poderão se inscrever por meio do site do CRESCER. Os cursos são em parceria com o Sebrae e o Senac.

Duração dos cursos e requisitos:

Todos os cursos serão oferecidos de segunda a sexta-feira, durante 10 dias. As duas primeiras aulas (13/07 e 14/07) serão sobre empreendedorismo, com o Sebrae. As demais aulas serão ministradas pelo Senac.

Para o curso de “técnicas para realizar unhas artísticas”, é necessário ter a partir de 18 anos e ensino fundamental completo. Nele, o aluno aprenderá a usar técnicas fotográficas de iluminação e posicionamento de produtos em estúdio, produzindo fotos de qualidade para divulgação em vendas on-line.

Já em “faça o visual merchandising do seu varejo de moda” é preciso ter 16 anos e ensino fundamental completo. Nele, o aluno aprenderá como organizar pontos de venda de moda, utilizando estratégias do visual merchandising para criar ambientes atrativos e agradáveis ao consumidor, utilizando fatores que influenciam na decisão de compra do consumidor, entre outros que envolvem marketing e branding.

No curso de “técnicas de fotografia para e-commerce”, o aluno precisa ter idade a partir de 16 anos e estar cursando no mínimo o 2º ano do Ensino Médio. Nas aulas, ele aprenderá a usar técnicas fotográficas de iluminação e posicionamento de produtos em estúdio, produzindo fotos de qualidade para divulgação em vendas on-line.

Inscrições:

As inscrições ocorrerão de 26/06/2023 a 04/07/2023 e a matrícula ocorrerá até o dia 05/07. Vale ressaltar que são vedadas as inscrições dos moradores de outros municípios.

Todos os candidatos receberão orientações sobre a matrícula após as inscrições, através de e-mail da Prefeitura, com informações e prazos a serem cumpridos para a concretização da matrícula e a obtenção da vaga.

O candidato deve preencher corretamente todos os dados obrigatórios solicitados, em atenção aos dados de contato e e-mail, pois serão meios utilizados para informações referentes ao curso.

Existe a possibilidade também, caso haja alguma dificuldade, de realizar a inscrição presencialmente nas unidades CRESCER.

O horário de atendimento nas unidades para este fim será das 08h às 16h30

Contatos:

CRESCER BRAZ CUBAS – 4798-5729

CRESCER VILA BRASILEIRA – 4721-2423