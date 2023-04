CRESCER abre inscrições para oito cursos focados na inserção no mercado de trabalho

O CRESCER da Prefeitura de Mogi das Cruzes abriu nesta quarta-feira (19/04) as inscrições para oito cursos gratuitos voltados às pessoas que pretendem entrar ou se reintegrar no mercado de trabalho, estimulando a empregabilidade a partir do acesso a postos de empregos formais. No total, são 220 vagas, distribuídas em quatro núcleos pela cidade. Alguns cursos são oferecidos em parceria com o Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

Até o dia 25 de abril, os interessados poderão se inscrever nos seguintes cursos: Metodologia 5S – Controle de Qualidade, Assistente de Controle da Qualidade, Desenhista Copista, Iniciação em Técnicas de Vendas, Inspetor de Qualidade, Pacote Office, Iniciação em Recursos Humanos e Inglês Instrumental – Comunicação Empresarial.

As inscrições podem ser feitas por meio deste link: https://mogi.city/crescer-prof-23

“Os cursos deste bloco foram definidos a partir da escuta ativa junto às empresas da cidade, pesquisa de mercado e análise das vagas abertas no portal do Mogi Conecta Emprego. Estamos focando na necessidade imediata do mercado de trabalho do município, oferecendo a qualificação necessária para a contratação o mais rápido possível”, explicou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Claudemir de Menezes.

O curso “Metodologia 5S – Controle de Qualidade” vai trazer ao aluno o aperfeiçoamento dos aspectos de organização, limpeza, padronização, produtividade e qualidade no ambiente de trabalho. Assim, promove a disciplina, otimização, segurança e confiabilidade dos processos em qualquer empresa. Para participar deste curso, o candidato deve ter a partir de 16 anos.

O curso “Iniciação em Recursos Humanos” vai capacitar os participantes a executar rotinas de processos administrativos do setor de Recursos Humanos e realizar atividades de apoio ao planejamento, execução, avaliação e controle dos processos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desenvolvimento, avaliação de desempenho, progressão funcional, cargos, salários e benefícios. É preciso ter 16 anos no mínimo para este curso.

O curso “Iniciação em Técnicas de Vendas” vai capacitar o aluno a gerar propostas comerciais com base nas orientações dos vendedores, enviar amostras de produtos, catálogo de produtos e outros materiais promocionais para clientes, responder e-mails, e dependendo da complexidade do assunto, repassá-los a vendedores ou outros profissionais da área de vendas. O aluno precisa ter 16 anos ou mais.

Já o curso “Inglês Instrumental – Comunicação Empresarial” visa aprimorar o uso da língua inglesa no ambiente profissional, onde será focado em desenvolver o vocabulário, gramática e comunicações específicas. Também é preciso per pelo menos 16 anos para participar deste curso.

O curso “Assistente de Controle da Qualidade (Senai)” visa desenvolver competências que permitam a colaboração na análise e solução de problemas de processo e qualidade, aplicando as Ferramentas da Qualidade, visando melhoria, produtividade e satisfação dos clientes, seguindo procedimentos de trabalho e normas da qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Para este curso, o candidato deve ter a partir de 16 anos e estar cursando o 2º ano do Ensino Médio, ou ter concluído o Ensino Médio

No curso “Desenhista Copista (Senai)” tem como objetivo o desenvolver competências para o desenho de arquitetura de edificações de uso residencial e comercial, executando desenho de arquitetura de edificações em escritórios de projetos de construção civil, seguindo orientações do projetista, normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho. Para este curso, é preciso ter a partir de 16 anos e o Ensino Fundamental completo.

O curso “Inspetor de Qualidade (Senai)” desenvolve competências relativas à condução e realização de inspeções de peças e conjuntos mecânicos por meio de medições dimensionais e geométricas, utilizando instrumentos de medição e ferramentas da qualidade seguindo normas de saúde e segurança, técnicas e ambientais. Para este curso, é preciso ter a partir de 16 anos e Ensino Fundamental completo.

E o curso “Pacote Office (Senai)” tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas ao uso do Word, do PowerPoint e do Excel Básico. Para este curso, o aluno precisa ter a partir de 14 anos, ter concluído no mínimo a 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental e ter conhecimentos em Informática básica.

Confira abaixo os horários e locais de cada curso:

CRESCER Braz Cubas:

“METODOLOGIA 5S – CONTROLE DE QUALIDADE”

Serão 10 aulas, de segunda a sexta-feira, de 4 horas cada, pela manhã (das 8h às 12h), o que dará um total de 40 horas

O curso tem 25 vagas, terá início em 28/04/23 e encerrará em 12/05/23.

O CRESCER Braz Cubas fica na rua Capitão Francisco de Almeida, 47 – Braz Cubas.

CRESCER Centro:

“ASSISTENTE DE CONTROLE DA QUALIDADE (Senai)”

“DESENHISTA COPISTA (Senai)”

“INSPETOR DE QUALIDADE (Senai)”

“PACOTE OFFICE (Senai)”

“INICIAÇÃO EM TÉCNICAS DE VENDAS”

Todos os cursos desta unidade serão ministrados no período da tarde, (das 13h às 17h) de segunda a sexta-feira. Em todos há 25 vagas disponíveis.

O curso “Iniciação em Técnicas de Vendas” terá 10 aulas, começa em 28/04/23 e encerrará em 12/05/23.

Os demais cursos, com apoio do Senai, começam em 02/05/23. O curso “Pacote Office (Senai)” terá 24 aulas e termina em 02/06/23. Os outros três terão 40 aulas e terminam em 28/06/23.

O CRESCER Centro fica na rua Senador Dantas, 326 – Centro.

CRESCER Vila Brasileira

“INGLÊS INSTRUMENTAL – COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL”

“INICIAÇÃO EM TÉCNICAS DE VENDAS”

Cada curso terá 25 vagas, serão 10 aulas em cada curso, de segunda a sexta-feira, de 4 horas cada, perfazendo um total de 40 horas. O curso “Iniciação em Técnicas de Vendas” será pela manhã (das 8h às 12h) e o curso “Inglês Instrumental” será à tarde (das 13h às 17h). Ambos começam em 28/04/23 e terminam em 12/05/23

O CRESCER Vila Brasileira fica na rua Professor João Gualberto Mafra Machado, 221 – Vila Brasileira.

CRESCER Cezar de Souza:

“INICIAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS”

Serão 10 aulas, de segunda a sexta-feira, de 04 horas cada, no período matutino (das 8h às 12h), com um total de 40 horas. Este curso tem 20 vagas disponíveis.

O curso terá início em 28/04/23 e encerrará em 12/05/23.

O Bloco do CRESCER Cezar de Souza fica na rua Edmund Gerke, S/N – Jardim Bela Vista.

Inscrições

As inscrições serão de 19/04/2023 a 25/04/2023, por meio deste link:

https://mogi.city/crescer-prof-23

Todos os candidatos receberão orientações sobre a matrícula após as inscrições, por um e-mail da Prefeitura, com informações e prazos a serem cumpridos para a concretização da matrícula e a obtenção da vaga.

Caso haja alguma dificuldade ao fazer a inscrição online, é possível realizar presencialmente nas unidades CRESCER. O horário de atendimento nas unidades para este fim, será das 8h às 17h.

Mais informações pelos telefones abaixo (também são contatos de Whatsapp) :