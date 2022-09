Crescer abre inscrições para curso gratuito sobre a utilização da técnica Reiki

O Crescer, da Prefeitura de Mogi das Cruzes, abriu inscrições para o curso “Seja especialista em Reiki”, uma parceria com o Sebrae e o Senac. Para participar, os interessados devem acessar o link bit.ly/esp-reiki até o dia 28 de setembro.

O curso é gratuito e as inscrições estão abertas para moradores de Mogi das Cruzes, com idades a partir de 18 anos. Ao todo, 18 vagas estão disponíveis para as aulas, que têm previsão de começar no dia 13 de outubro. Serão dez aulas presenciais, no período da tarde, realizadas na unidade do Crescer no Centro, localizada na Escola de Empreendedorismo e Inovação, no Centro.

A formação oferecida pelo Crescer possibilitará ao formando atuar como Microempreendedor Individual (MEI), realizando atendimentos e utilizando a técnica aprendida.

O Reiki é uma técnica criada no Japão e considerada como terapia integrativa, em que o terapeuta estende suas mãos sob partes do corpo do paciente para canalizar energia vital universal. Com isso, busca restaurar o equilíbrio físico, regularizar suas funções vitais e equilibrar o campo mental e emocional.

O método é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e também aplicado no Brasil, pelo Sistema Único de Saúde. Entre os benefícios atribuídos ao Reiki estão o auxílio ao tratamento e prevenção de doenças, ajuda na manutenção da estabilidade física, mental e emocional.

A unidade do Crescer no Centro fica na Escola de Empreendedorismo e Inovação, localizada na rua Senador Dantas, 326. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-5902.