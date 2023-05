Crea-SP realiza força-tarefa em Mogi das Cruzes e região

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) realiza nesta semana, entre os dias 22 e 26 de maio, uma força-tarefa de fiscalização em cinco cidades do Alto Tietê: Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Poá e Ferraz de Vasconcelos. A ação, de caráter orientativo e preventivo, tem como foco serviços prestados em condomínios, visando assegurar a presença de profissionais habilitados à frente de atividades abrangidas pelo Conselho.

Estão previstas em torno de 200 diligências, realizadas por quatro agentes fiscais: Katia Patrício, Márcio Takume, Waldir Fernandes e Marco Aurélio Paixão. Esta é a primeira Força-Tarefa, conduzida na região pelo novo Chefe da Unidade de Gestão e Inspetoria (UGI) Mogi das Cruzes, Eng. Alexandre Galdino. Nesta ação, serão avaliadas em condomínios empresas e profissionais das atividades abrangidas pelo Crea-SP.

“O foco principal são as empresas prestadoras de serviços em condomínios, assim como os responsáveis técnicos por obras e serviços, como elevadores, para-raios, manutenções em áreas comuns como playgrounds, entre outros”, explica o Eng. Alexandre Galdino. Segundo ele, devido ao grande volume de diligências, a Força-Tarefa pode ser estendida para a próxima semana.

As Forças-Tarefas ocorrem frequentemente em todas unidades regionais do Crea-SP. Em 2022, em todo o Estado de São Paulo foram mais de 462 mil ações de fiscalização, ultrapassando a meta de 400 mil estabelecida no início do ano. A meta para 2023 é realizar 600 mil ações de fiscalização.

Denúncias sobre infrações à legislação profissional, podem ser feitas diretamente na Unidade de Gestão e Inspetoria (UGI) Mogi das Cruzes, localizada na rua Júlio Perotti, 57, Jardim Armênia. O atendimento também é feito pelos telefones 0800-0171811 ou 0800-7702732 e pelo e-mail: faleconosco@creasp.org.br.