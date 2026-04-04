Correios amplia credenciamento para novos Pontos de Coleta

Os Correios estão com editais abertos para credenciamento de empresas interessadas em se tornarem parceiras da estatal na coleta e entrega de encomendas.

Na região metropolitana de São Paulo, as oportunidades são para os municípios de Arujá, Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Cubatão, Diadema, Embu das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarujá, Guarulhos, Itanhaém, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Peruíbe, Poá, Praia Grande, Ribeirão Pires, Santana de Parnaíba, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo, São Sebastião, São Vicente, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.

Atualmente, a região conta com 86 Pontos de Coleta em operação. Do total de municípios abrangidos pelo edital, 18 deles terão a oportunidade de receber o seu primeiro Ponto de Coleta.

Esse canal de atendimento dos Correios beneficia tanto clientes quanto o comércio local. Com o Ponto de Coleta, clientes terão mais agilidade e acesso facilitado, evitando longas distâncias até uma agência tradicional. Além disso, o espaço oferece uma solução prática para quem não pode receber encomendas em casa, seja por compromissos de trabalho ou rotina intensa. Agora, é possível optar por retirar a encomenda diretamente no Ponto de Coleta, via Clique & Retire.

A iniciativa também fomenta o comércio local, já que o modelo de loja compartilhada permite que empreendedores aproveitem sua estrutura existente com baixo investimento e obtenham vantagens, como aumento do fluxo de pessoas, maior visibilidade e incremento nas vendas.

Mais informações sobre os editais, as regiões de interesse e o processo de credenciamento estão no site dos Correios (https://www.correios.com.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/credenciamento-ponto-de-coleta/credenciamento-ponto-de-coleta).





Correios abriram edital para credenciamento de novos Pontos de Coleta na região metropolitana de São Paulo, incluindo oportunidades para Mogi das Cruzes