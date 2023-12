Coroa do Divino terá bingo especial de Natal

O mês de dezembro, em que se comemora o nascimento de Jesus Cristo e o fim do ano, ficará ainda mais emotivo para os devotos do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes. Neste sábado (9), ocorre a 5ª Coroa do Divino, a partir das 15 horas, em uma edição especial de Natal, na Associação Pró-Festa do Divino, no Mogilar, com prêmios bem especiais. O padre celebrante será o João Paulo da Silva, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, da Vila Industrial.

Os convites para o chá-bingo, no valor de R$ 10,00 (com três cartelas), podem ser adquiridos antecipadamente na Livraria Dom Divino (Rua Dr. Paulo Frontin, 387), no Centro de Mogi das Cruzes. Além do convite, há um combo de bingo, com seis cartelas (de rodada simples). Ele custa R$ 15,00. Eles também serão vendidos no dia do bingo.

Assim como ocorreu nas quatro Coroas passadas, os Festeiros e Capitães de Mastro de 2024, respectivamente, Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e Capitães de Mastro Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Santos pedem que os devotos façam a doação de alimentos não perecíveis para serem entregues à Paróquia Nossa Senhora do Rosário.

“A participação dos fiéis, fazendo a doação desses alimentos têm sido de grande importância para as instituições que estão recebendo os produtos. A iniciativa tem ajudado a muitas pessoas, desde que iniciamos a arrecadação, na 1ª Coroa do Divino, no mês de agosto. Continuem colaborando com quem mais precisa. Juntos, podemos fazer alguma diferença na vida destas pessoas”, esclarece a Festeira Milena.

Nesta Coroa, a animação ficará por conta do Encontro de Jovens com Cristo (EJC) Santo Antônio (@ejcsantoantonio.mogi), da Paróquia Santo Antônio, do Mogi Moderno.

“Convidamos a todos os fiéis que estejam conosco nesta tarde de muita oração e confraternização. Os que não puderem ir, contudo, podem acompanhar a reza da Coroa por meio do YouTube (https://www.youtube.com/@FestadoDivinoMogi), em transmissão ao vivo”, destaca Milena.

Prêmios

Dentre os prêmios, oito eletroportáteis já estão confirmados: há uma chaleira, uma sanduicheira, um ferro de passar roupas, um tanquinho, uma fritadeira elétrica (airfryer), uma batedeira, um liquidificador e um espremedor de suco.

Em 2024, a Festa do Divino será realizada de 9 de maio a 19 de maio, sob o tema “Divino Espírito Santo, derramai em nossos corações o dom da misericórdia”. Portanto, a última Coroa será realizada no mês de abril.

A Associação Pró-Festa do Divino está localizada na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232 – Mogilar. Mais informações: (11) 4790-6835.