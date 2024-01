Coroa do Divino ocorrerá no terceiro sábado do mês

As atividades da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes retornam com força total neste começo de 2024, ano em que a festividade completará 411 anos de fé e tradição. A 6ª Coroa do Divino abre a programação, no dia 20 de janeiro, ou seja, no terceiro sábado do mês, como já foi anunciado ao público presente na Coroa do Divino de dezembro. É a partir das 15 horas, na Associação Pró-Festa do Divino, no Mogilar, com as presenças do padre Thiago Fragoso, das Rezadeiras e devotos. Em seguida, ocorre o Chá Bingo.

“Nós alteramos a data da Coroa porque entendemos que, nestes primeiros dias do mês de janeiro, as pessoas gostam de descansar, tirar uns dias com a família, e a partir do dia 15, do dia 20, a vida começa a voltar à sua rotina normal. Por esta razão, para que os devotos não deixem de participar da Coroa do Divino, optamos pela mudança do dia”, destacam os Festeiros e Capitães de Mastro de 2024, respectivamente, Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e Capitães de Mastro Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Santos. Tradicionalmente, a Coroa do Divino é realizada mensalmente, aos segundos sábados, até um mês antes do início da Festa do Divino, que neste ano será realizada de 9 de maio a 19 de maio, sob o tema “Divino Espírito Santo, derramai em nossos corações o dom da misericórdia”. A última Coroa será realizada em abril.

Os convites para o chá-bingo, no valor de R$ 10,00 (com três cartelas), podem ser adquiridos antecipadamente na Livraria Dom Divino (Rua Dr. Paulo Frontin, 387), no Centro de Mogi das Cruzes. Além do convite, há um combo de bingo, com seis cartelas (de rodada simples). Ele custa R$ 15,00. Eles também serão vendidos no dia do bingo.

Os Festeiros e Capitães de Mastro reforçam o pedido aos fiéis da doação de alimentos não perecíveis para serem entregues à Paróquia Nossa Senhora do Rosário, localizada na Vila Industrial. “Ao trazer um alimento, o devoto ganha uma cartela de bingo para uma das rodadas simples. Essa doação é muito importante para quem precisa. Os alimentos são repassados imediatamente à instituição já anunciada”.

A animação ficará por conta do Encontro de Jovens com Cristo (EJC) Imaculado Coração de Maria (@ejc.icm), da Paróquia de mesmo nome, localizada no Jardim Universo.

A Coroa do Divino tem a transmissão ao vivo por meio do YouTube (https://www.youtube.com/@FestadoDivinoMogi). A Associação Pró-Festa do Divino está localizada na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232 – Mogilar. Mais informações: (11) 4790-6835.