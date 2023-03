Coordenadora da UMC está no Ranking Mundial de Cientistas e Universidades

Considerado um dos sistemas de classificação existentes para a pesquisa internacional do mundo o AD Scientific Index analisa o desempenho e a produtividade dos cientistas de maneira individual. Os pesquisadores são avaliados pelo número de publicações acadêmicas de sua autoria em conjunto com as citações de suas produções em outros trabalhos acadêmicos.

A Coordenadora do Curso de Odontologia, Tatiana Ribeiro de Campos Mello, foi destaque na lista de pesquisadores mais produtivos do AD Scientific Index em 2023, ocupando o primeiro lugar em citações de pesquisas científicas na categoria Odontologia na UMC. Em segundo lugar em Odontologia na Universidade, com 68 citações, está a docente Camila Batista da Silva de Araújo Cândido.

Tatiana descreve a importância da representação dos pesquisadores da UMC nesse ranking. “Foi uma surpresa para mim e estou muito feliz e realizada com este feito. Costumo dizer que na UMC mantemos a tradição em ser um centro de núcleos de pesquisas de grande relevância, que contribui para a ciência no país”, conclui a docente.

O artigo mais citado com autoria da coordenadora foi apresentado em 13/10/2005, estudo sobre a condição dentária de 26.641 crianças de cinco anos de idade, realizado em 2002-2003, compreendendo 250 cidades, intitulado como Determinantes individuais e contextuais da necessidade de tratamento odontológico na dentição decídua no Brasil.