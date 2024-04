Consulta pública quer conhecer hábitos da população sobre coleta seletiva 

Como parte do novo modelo de funcionamento da coleta seletiva em Mogi das Cruzes, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal está realizando uma consulta pública sobre o assunto. A população pode participar por meio do aplicativo Colab (clique aqui para acessar) e, em breve, a consulta também estará disponível na página do Programa Participa Mogi. O objetivo é compreender o nível de conhecimento da população de Mogi das Cruzes sobre a coleta seletiva, entender seus hábitos e melhorar a qualidade dos serviços públicos oferecidos pela Administração Municipal nesta área.

A consulta quer saber o que a população entende por coleta seletiva, se as pessoas realizam em casa, se os cidadãos sabem os dias e horários do serviço em seu bairro, o que são materiais recicláveis e não-recicláveis, a maneira correta de descartar esses materiais, os benefícios da coleta seletiva e o que são ecopontos, entre outras questões.

A consulta pública ficará disponível por 30 dias e, a partir de seus resultados, será possível planejar as ações para melhorar a coleta seletiva. Um dos objetivos da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal é melhorar a qualidade dos materiais reciclados, o que potencializaria todo o processo, desde a separação feita pelos cidadãos dentro de casa até a destinação final dos materiais.