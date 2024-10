Conselho Empresarial Feminino da ACMC reúne mulheres para imersão em autoestima

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), por meio do Conselho Empresarial Feminino de Mogi das Cruzes (Consef), promove o Circuito Autoestima Feminina: Chá & Desfile, na quinta-feira (3), das 15 às 18 horas, no auditório da entidade comercial, no Centro de Mogi.

Cinco lojistas, entre associadas e não associadas, irão participar do evento, que deve reunir um grupo de aproximadamente 50 mulheres. São comércios que atuam nos setores de moda, acessórios e calçados. Dentre as lojas estão: Única Boutique, Abrum, Hikari Biju, Rose Modas e Niinah Shoes. As peças serão apresentadas por meio de desfile.

Este é o primeiro encontro das mulheres empreendedoras do ano e neste molde com desfile, no entanto, a superintendente do Consef e vice-presidente da ACMC, Celu Campolino, explica que já foram realizados outros eventos com a proposta de reunir as mulheres em uma tarde de confraternização e negócios: “No ano passado, não realizamos o encontro, mas nos dois anos anteriores a 2023, fizemos no início da Primavera. Este será o primeiro de vários, será um teste para sentir o que as mulheres estão buscando para fomentar o seu empreendimento. Será uma tarde incrível de inspiração, estilo e cuidado com a autoestima feminina”.

A primeira edição do Circuito foi realizada em setembro de 2021 e reuniu empreendedoras de vários segmentos. Em 2022, houve a venda de produtos de setores como artesanato, alta-costura, beleza, confeitaria, cosméticos, saúde e vestuário.

Celu ressalta que o evento está alinhado ao objetivo do Consef, que é estimular a participação das mulheres no empreendedorismo, compartilhar experiências, criar redes de negócios e promover a capacitação profissional, assim como fomentar as ações sociais. “Por meio desta iniciativa, a ACMC fica mais próxima dos seus associados, além de mostrar como eles podem usufruir, como associados, das ações, serviços e benefícios da entidade, que neste ano está completando 104 anos”, revela a superintendente Celu.

O próximo evento a ser realizado pelo Consef será a Caminhada da Saúde, no dia 26 de outubro.

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes está localizada na rua Barão de Jaceguai, 674, Centro, Mogi das Cruzes.

