Conjunto Cocuera e Real Park terão abastecimento de água suspenso nesta quarta (12)

O corte de abastecimento deve ser das 8 às 12 horas

Nesta quarta-feira (12), haverá uma pausa na distribuição de água, das 8h às 12h, para obras de interligação de redes no Conjunto Cocuera. A paralisação incluirá o Real Park.

A normalização do fornecimento de água será de forma gradativa, devendo se estabilizar à noite. Quem tem caixa d’água possivelmente não terá a rotina afetada. Ainda assim, o Semae recomenda utilizar com economia o volume armazenado.

Para economizar água, o Semae solicita que os banhos sejam de, no máximo, cinco minutos, fechando o chuveiro enquanto a pessoa se ensaboa; que a torneira seja fechada enquanto os dentes são escovados, podendo utilizar um copo com água, se preferir; a utilização da máquina de lavar deve ser feita com o equipamento cheio; as torneiras devem ser fechadas; os carros devem ser lavados com balde, evitando a mangueira; e que a identificação de possíveis vazamentos internos devem ser arrumados.

Para comunicar a falta d’água, ou para obter informações, é possível entrar em contato com o Semae pelo telefone 115. O atendimento é de segunda a sexta, das 7 às 21 horas; nos sábados, domingos e feriados, o horário é das 7 às 19 horas. Também, existe o WhatsApp através do número (11) 95807-3381, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas.