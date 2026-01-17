Conheça os destaques do Sesc Verão de Mogi das Cruzes durante as férias de janeiro



O Sesc Verão segue com atividades gratuitas até 16 de fevereiro

A 31ª edição do Sesc Verão segue até 16 de fevereiro com uma programação gratuita e diversificada voltada para públicos de todas as idades. Com o tema “Esporte é Movimento”, o projeto propõe uma reflexão sobre o esporte para além da competição, destacando-o como expressão corporal, ferramenta de transformação social e elemento de conexão entre pessoas e territórios.

Nesta edição, a programação reforça o compromisso do Sesc com práticas esportivas acessíveis, prazerosas e diversas, reconhecendo que cada corpo possui sua própria forma de se movimentar. As atividades estão organizadas em cinco eixos temáticos — esportes originários, esportes em expansão e reemergência, esportes comunitários, novos esportes e esportes populares — que dialogam com diferentes contextos e tendências do universo esportivo contemporâneo.

Entre os destaques está o Rúgbi em Cadeira de Rodas, que acontece no domingo, 18 de janeiro, com vivência ao lado de atletas da seleção e roda de conversa, das 14h às 17h, além de um jogo exibição, das 15h às 16h, apresentando as regras e adaptações da modalidade ao público.

O Sesc Mogi das Cruzes também segue com atividades esportivas contínuas, como beach tênis, hidroanimação, recreação aquática, yoga integral, stand up paddle e pickleball, modalidades que promovendo bem-estar, lazer e integração para diferentes faixas etárias.

Na programação cultural, o espaço recebe apresentações musicais ao longo da semana. No domingo (18), às 16h, a banda Soul da Ilha apresenta o espetáculo Alma Brasileira, celebrando a soul music nacional com repertório de grandes intérpretes do gênero.

As crianças também têm espaço garantido com atividades lúdicas e educativas. Nos dias 17 e 18 de janeiro, o Sesc promove Brincadeiras na Mata Encantada, uma vivência sensorial em contato com a natureza. Ainda no dia 18, acontece ainda o Caminho das Ervas, atividade que apresenta o uso tradicional de plantas medicinais e aromáticas pela ancestralidade.

Na área ambiental, o destaque é o Clube da Horta, realizado nos sábados (17 e 31), das 14h às 16h, proporcionando ao público a oportunidade de aprender sobre o cultivo de hortaliças e participar da colheita na horta do Sesc Mogi das Cruzes.

Atletas da seleção brasileira durante partida de rúgbi em cadeira de rodas

