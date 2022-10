Conheça os benefícios do Reiki

Você se sente depressivo, não consegue dormir, está desanimado e cansado? Sabia que o Reiki pode trazer muitos benefícios para a sua saúde e qualidade de vida?

O Reiki é uma técnica criada no Japão que consiste na imposição de mãos para transferência de energia, pois acredita-se que desta forma é possível alinhar centros de energia do corpo, conhecidos como chakras, promovendo o equilíbrio energético, necessário para manter o bem-estar físico e mental. Reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Reiki é inclusive oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como uma Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares.

A coach e terapeuta quântica Tânia Rodrigues conta mais sobre a técnica. Ela, que trabalha com desenvolvimento humano, reprogramação mental, liberação emocional e terapias energéticas, afirma que as práticas integrativas, aliadas ao conhecimento neurocientífico e à física quântica, podem ajudar na saúde. “Já ajudei centenas de pessoas a tomarem a decisão de construir sua melhor versão, passando pelo processo de transformação com leveza, amor e acolhimento”, conta.

O Reiki envolve a transferência de energia vital que faz com que o corpo fique em equilíbrio, gerando sensação de bem-estar, melhorando o humor e promovendo a saúde física, trazendo benefícios como redução de estresse e dores crônicas, diminuição de sintomas de ansiedade e estresse e como complemento no tratamento da depressão.

Terapia quântica

A especialista também trabalha com terapia quântica, que é considerada como uma forma alternativa de tratamento para diversos tipos de problemas, tanto de ordem física quanto emocional. Dentro dessa abordagem são tratadas as causas e não apenas os efeitos, atuando como um processo holístico que busca alinhar corpo, mente e espírito, através do autoconhecimento e autoconsciência, além de despertares criativos e espirituais.

Palestras motivacionais

Tânia faz atendimento terapêutico presencial e online, coaching e terapia em grupo online. Além disso, ela promove palestras gratuitas sobre inteligência emocional. Neste caso, as ações são direcionadas para o meio corporativo, onde ela atua para capacitar e motivar os colaboradores através de treinamentos gratuitos. “Uma pesquisa realizada pela Revista Exame, com seis mil empresas no Brasil, mostra que 65% delas sofrem com baixa produtividade da equipe, o que ocasiona uma redução de 17,8% do seu lucro anual”, reforça a especialista, acrescentando que a palestra resulta em colaboradores mais motivados e proativos, entregando mais resultados e uma empresa com uma comunicação aprimorada e com bons números.

Para contratar a palestrante, basta entrar em contato pelo telefone (11) 99462-0742.