Confira as oito equipes classificadas para as quartas de final da Copa Mogi

A decisão da segunda fase da Copa Mogi Alabarce de Futebol Amador agitou este final de semana (13 e 14/08) com as últimas quatro equipes definidas para as quartas de final. As partidas foram realizadas no Estádio Municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão.

Os jogos eliminatórios começaram no sábado, entre o Esporte Clube Flamenguinho e o São Francisco Futebol Clube. A disputa terminou com a goleada de 6 a 2 para o São Francisco Futebol Clube, que segue na competição. Na sequência, o Império Futebol Clube conquistou sua vaga com a vitória sobre o Estrela Vermelha Futebol Clube por 4 a 0.

Já no domingo, o primeiro jogo entre o Dragão Negro Esporte Clube e o Esporte Clube Unidos de Santa Tereza terminou empatado em 2 a 2. A disputa foi resolvida nos pênaltis e o Dragão Negro Esporte Clube garantiu sua vaga por 4 a 2. A última partida pelas oitavas de final foi decidida entre o Esporte Clube Vila Rica e o El Bola Futebol Clube, que terminou em 2 a 0 para o El Bola, classificado.

Nesta terceira fase do torneio, oito times seguem nas disputas eliminatórias em busca do título. As partidas pelas quartas de final da Copa Mogi Alabarce de Futebol Amador serão decididas neste próximo final de semana.

Os resultados e a programação das partidas da Copa Mogi Alabarce de Futebol Amador, estão disponíveis aqui.

Equipes classificadas para as quartas de final da Copa Mogi Alabarce de Futebol Amador: