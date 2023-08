Condemat quer ampliar a compra de alimentos da agricultura familiar

Com o foco na ampliação da participação dos agricultores familiares nos programas públicos de alimentação e para fortalecer economicamente o setor, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) em parceria com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), desenvolverá um cardápio para atender às demandas municipais e privilegiar os produtos regionais.

A região é um dos principais polos agrícolas do País e gera todos os anos cerca de R$ 1 bilhão em faturamento. “Temos que discutir formas de potencializar ainda mais nossa produção. Há tantos programas que incentivam a aquisição de produtos da agricultura familiar que é necessário tanto a preparação, a visão e a sensibilidade do poder público quanto dos próprios produtores. Quando discutimos esse tema é sobre fazer a economia regional girar, oferecer alimentos mais saudáveis e garantir segurança alimentar”, analisou o presidente do consórcio e prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha.

Dados do “Anuário Estatístico da Agricultura Familiar 2023”, elaborado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares, mostram que a agricultura familiar brasileira é a oitava maior produtora mundial de alimentos.