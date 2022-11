ComVem Patteo Mogilar terá telão para jogos da Copa do Mundo

Os jogos da Copa do Mundo de Futebol terão um novo ponto de encontro para os amantes do esporte. O ComVem Patteo Mogilar vai disponibilizar um telão de led para transmitir, de forma gratuita, a programação completa da competição, que começa no dia 20 deste mês. O aparelho ficará montado na entrada principal do mall, entre os blocos 2 e 3, e, para animar ainda mais a torcida, o local estará decorado com a temática da Copa.

Para as partidas da seleção brasileira dos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, a loja Café Vinil vai oferecer um “Open Chopp” ao término dos jogos. O cliente paga um preço fixo, ganha uma pulseira e se serve à vontade. Além disso, nessas datas, quando o Brasil enfrenta a Sérvia (24/11) e, posteriormente, Camarões (2/12), ambos às 16 horas, a loja promoverá shows com as bandas Pietra Trio e Core, respectivamente. Toda essa programação especial será realizada sempre nos pós-jogos.

“A Copa do Mundo é um evento que envolve emoção, paixão pelo futebol e promove confraternização por todos os lugares. Como o ComVem Patteo Mogilar já é uma referência de ponto de encontro na cidade, por ser um espaço muito agradável, bonito e bem arejado, nada mais justo do que proporcionarmos essa estrutura para os nossos frequentadores curtirem os jogos com toda a comodidade que o mall oferece, com opções de comidas e bebidas”, enfatiza Leandro Berg, coordenador de marketing da HBR Realty – responsável pela administração do centro de compras.

Além do telão, o ComVem Patteo Mogilar também disponibiliza um espaço decorado para os torcedores realizarem as trocas das figurinhas do álbum da Copa do Mundo.

O ComVem Patteo Mogilar fica na rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes.