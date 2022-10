ComVem Patteo Mogilar prepara programação para as crianças

O mês de outubro está recheado de atividades para as crianças no ComVem Patteo Mogilar. Serão diversas atrações a partir deste sábado (8) para todas as idades, com destaque para o Especial Circense no Dia das Crianças, e para o Halloween, em que as crianças estão convidadas a irem fantasiadas para prestigiar o evento. Durante este período, haverá ainda o projeto ‘Pracinha do Patteo’, que é gratuito e, para participar, basta chegar e se divertir. Os eventos serão realizados aos sábados, das 13 às 17 horas. Na agenda, também estão outras atividades para as crianças. Veja a programação completa abaixo.

Neste sábado (8), haverá oficina de paraquedas, atividades musicais, pintura facial, tatuagem temporária, brincadeira com bambolê e balões coloridos para escultura. Já no Dia das Crianças (12), o entretenimento será especial: apresentação do mundo do circo para a criançada, com a presença de palhaço, malabarista, artista motociclista e recreadores. Os pequenos trabalharão equilíbrio, força, agilidade e coordenação, além de terem um cenário todo caracterizado para o dia.

“Pensamos em uma programação bem divertida para as crianças de todas as faixas etárias, mas que também pudesse ser uma excelente opção para a família passear e relaxar aos fins de semana. O ComVem Patteo Mogilar é um local bem arejado, agradável, com excelente infraestrutura, que oferece lojas de alimentação e serviços para atender a todos os públicos”, destaca Leandro Berg, coordenador de marketing da HBR Realty, que administra o centro de compras.

Para encerrar o mês com chave de ouro, o dia 29 será de “Doces e Travessuras”. O Especial Halloween, no dia 29 será cheio de fantasia e brincadeira, com caça fantasma e caça aos doces, baile, jogos, gincanas, personagens e muito mais. Tudo isso com um cenário horripilante.

O ComVem Patteo Mogilar fica na rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes.

Programação gratuita • das 13h às 17h

Sábado (8/10) – Oficina de Paraquedas, atividades musicais, tatuagem temporária, pintura facial, balões para escultura, brincadeira com bambolê

Quarta-feira (12/10) – Especial Dia das Crianças Circense

Sábado (15/10) – Gincanas esportivas e jogos de tabuleiros

Sábado (22/10) – Pintura facial, brincadeiras com cordas e recreativas

Sábado (29/10) – Especial Halloween