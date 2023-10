ComVem Mogilar terá muita diversão gratuita para a criançada a partir deste sábado

ara o mês das crianças, o ComVem Mogilar preparou duas datas especiais com muita diversão. As atrações serão nos sábados, dias 21 e 28, com várias atividades gratuitas para animar os pequenos que forem ao centro de compras.

A programação começa neste sábado (21), das 13h às 17h, com o especial ‘O Dia do Circo’, com atividades circenses, pintura facial, jogos e muito mais.

No sábado seguinte (28), também das 13h às 17h, haverá o especial Halloween, com concurso de fantasias, pintura facial e tatuagens temporárias. As crianças também poderão se divertir com uma ‘Caça aos Doces’, junto dos personagens Mickey e Minnie Vampiros, em três horários: 14h, 15h e 16h. Para participar desta brincadeira, é preciso retirar um brinde no local da ação e seguir para a atividade com os promotores.

O ComVem Mogilar, administrado pela HBR Realty, conta com infraestrutura completa para oferecer conforto e segurança para toda a família, além de lojas de serviço e alimentação, bem como ampla área verde e arejada. Há estacionamento no piso superior e no subsolo, com fácil acesso a todas as áreas do empreendimento.

O centro de compras fica na Rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes.

Serviço

Onde: ComVem Mogilar

Endereço: Rua Manuel de Oliveira, 269, Mogilar

Sábado (21) – 13h às 17h: Dia do Circo, com atividades circenses, pintura facial e jogos.

Sábado (28) – 13h às 17h: Especial Halloween, com concurso de fantasias, pintura facial e tatuagens temporárias; Caça aos doces, com personagens: 14h, 15h e 16h.

Classificação: Livre

Valor: Gratuito